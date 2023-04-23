У россиян - собственная гордость

КАК АУКНЕТСЯ, ТАК И ОТКЛИКНЕТСЯ

Сразу после начала Россией специальной военной операции на Украине на Западе достаточно часто высказывалась идея, что, мол, российские граждане не поддерживают политику Кремля, и достаточно будет нынешнему президенту Путину уйти в отставку (некоторыми особо радикальными элементами во властных и околовластных структурах различных государств стран - членов НАТО даже высказывались идеи о физическом устранении Президента России), чтобы наша страна начала вести себя так, как хотелось бы Западу. И все, мол, «после Путина» исправится и войдет в привычную колею.

Тем самым Запад совершил две кардинальные ошибки. Во-первых, до этого «после Путина» требуется еще дожить, а многие из тех, кто высказывал такие идеи, этого сделать не смогут. Во всяком случае, на своих нынешних постах и должностях. А, во-вторых, и это главное - настоящая сила Путина не в том, что он является сильным лидером, умным, стратегически мыслящим и расчетливым (все это, безусловно, имеет место), а в том, что его политика и его курс отвечают настроениям и реальным запросам граждан России, подавляющего большинства нашего населения.

Можно вспомнить, как лет 10 назад по России пошла гулять шутка, обращенная к Западу: мол, «мы недовольны нашим руководителем не потому, что он Путин, а потому, что он недостаточно Путин». Но в двух точках отсчета, в 2014-м и начиная с февраля 2022-го, президент доказал своими поступками и действиями, что он «достаточно Путин», а потому сейчас пожинает «урожай» в виде рекордных рейтингов доверия населения ему и одобрения гражданами России его политики.

Подавляющее большинство россиян довольно новой политикой России. Что, кстати говоря, нашло свое выражение и было зафиксировано в новой концепции внешней политики России, принятой и утвержденной 31 марта нынешнего года. Приоритетным для России в новой концепции провозглашается сохранение суверенитета во всех сферах, а взаимоотношения с другими государствами и межгосударственными объединениями теперь определяются их политикой в отношении РФ. Как вы к нам, так и мы к вам.

ЦИФРЫ - ВЕЩЬ УПРЯМАЯ

Поддержку проводимой политики убедительно доказывает последний опрос ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) по теме «Внешнеполитический курс России: в борьбе за суверенитет» в разрезе прошедших 15 лет (в сравнении с аналогичным опросом, проводившимся в 2008 году). Динамика в ответах россиян показывает, какие тектонические сдвиги произошли в российском обществе и в российской политике за этот короткий (по историческим меркам) период.

По мнению участников опроса, Россия сегодня отстаивает свои национальные интересы вне зависимости от того, нравится или не нравится это правительствам других стран.

Так на вопрос ответило большинство респондентов (59%) во всех возрастных и социальных группах. Примечательно, что с 2008 года число таких ответов выросло в 1,8 раза - 15 лет назад социологи зафиксировали лишь 33%. Зато число тех, кто считает, что у России не всегда получается отстаивать свои национальные интересы уменьшилось примерно во столько же - в 2008-м утвердительно на этот вопрос ответила почти половина респондентов (46%), а сейчас - менее трети (28%). Только 5% участников опроса считают, что Россия сейчас идет на поводу у других государств.

То есть можно констатировать, что «на смену доминирующей 15 лет назад идее о неуверенной внешней политике пришел образ сильного, независимого государства, способного отстаивать свои национальные интересы».

Две трети россиян считают, что России следует и далее вести независимую внешнюю политику, но не стремиться диктовать свои условия другим странам (67%). В 2008-м таковых было 54%.

ПОТОМУ ЧТО ПУТИН - НЕ ТОЛЬКО ПУТИН

Примечательно, что в этом опросе впервые был задан вопрос о выборе пути между суверенитетом и вариантом политики России в русле США и стран Запада. И население дало совершенно однозначные ответы. Вариант, что Россия ничего бы не проиграла в случае проамериканской политики, выбрали лишь 6% респондентов. У всех остальных, кроме тех, кто затруднился с ответом, проигрыш России при следовании в фарватере Вашингтона, причем в самых разных вариантах, сомнений не вызвал.

Данные этого опроса полностью коррелируются с более ранними исследованиями и по настроениям россиян и в отношении к Владимиру Путину. Так, например, 62% граждан России за прошедший год стали больше гордиться своей страной. На 17% стали больше гордиться СВО, помощью Донбассу и вхождением новых регионов в состав России, а также строительством Керченского (Крымского) моста.

А с 31 марта по 2 апреля фонд «Общественное мнение» проводил свой опрос, по итогам которого Владимир Путин остается безоговорочным лидером России. Доверяют ему 79% респондентов, а одобряет его деятельность и политику на посту президента страны 81% участников опроса.

Потому что Путин - это не только сильный, умный и ответственный лидер, а олицетворение запросов населения страны. И именно поэтому пусть на Западе и не надеются, что в обозримом будущем Россия изменит свою политику. Потому что это будет означать измену страны самой себе.