Евгений Солнцев: Создавать рабочие места - задача номер один

31 марта 2023 года врио главы ДНР Денис Пушилин назначил Евгения Солнцева на должность председателя правительства республики. Он - строитель по профессии, к тому же имеющий опыт работы в самых сложных и даже опасных ситуациях. Именно Евгений Солнцев в 2019 году отстраивал затопленный Тулун, город в Иркутской области, который неоднократно посещал Президент России Владимир Путин, чтобы лично проконтролировать ход работ.

Евгений Солнцев откровенно ответил на вопросы «Комсомолки».

- В ДНР ведутся активные восстановительные работы. С чем их можно сравнить по масштабам?

- Донбасская стройка по своей масштабности сравнима разве что со всесоюзными. Работы по восстановлению городов и районов республики вот уже год ведутся ударными темпами благодаря поддержке администрации Президента России, правительства РФ и личному участию в решении всех текущих вопросов вице-премьера Марата Хуснуллина.

Тысячи специалистов строят в рекордно сжатые сроки, но очень качественно. И все это непосредственно во время боевых действий.

- В чем особенность «большой стройки» Донбасса?

- За восстановление Донбасса в 2022 году взялись более 20 регионов России. К концу года их количество значительно возросло: в декабре на строительных площадках республики трудились более 40 тысяч человек и были задействованы почти 2,5 тысячи единиц строительной техники.

С такой поддержкой практически за полгода удалось восстановить более двух тысяч социальных объектов. Проведена огромная работа по строительству и восстановлению жилого фонда. С нуля построены и уже введены в эксплуатацию 35 многоквартирных домов в Мариуполе - а это 2500 квартир.

Отдельное внимание уделялось восстановлению частных домостроений, поврежденных в результате боевых действий. Отремонтированы более 5 тысяч домов.

- Как обстоят дела со строительством новых больниц?

- Будут построены два объекта здравоохранения в Волновахе и Докучаевске, многофункциональный медицинский центр в Мариуполе, завершается строительство донецкого перинатального центра. Напомним, он возводится по указу Президента РФ Владимира Путина, идет реконструкция протезно-ортопедического центра и строительство госпиталя в Донецке.

- В ДНР запускают ипотеку. А как со строительством нового жилья?

- Что касается ипотечного строительства, то, что еще недавно казалось несбыточным, становится вполне реальным. На сегодняшний день уже определены несколько первоочередных стройплощадок в Мариуполе, Донецке и Новоазовском районе. И даже есть страховые кампании, готовые взять на себя все риски, связанные с нашими реалиями. Ставка по ипотечному кредиту, напомню, составит всего 2%.

- 24 марта Кабмин РФ одобрил проект закона о создании в новых регионах свободной экономической зоны. Что это значит?

- Все мы понимаем, что для развития нашей экономики необходимы льготные условия. Именно они и будут созданы на отдельных территориях республики, которые получат статус СЭЗ. У предпринимателей появятся серьезные преференции: как минимум они будут освобождены от уплаты федеральной части налога на прибыль на 10 лет, уплаты налога на имущество и земельного налога на 3 года.

Эти меры помогут в создании новых производств и обновлении промышленной инфраструктуры, дадут импульс строительной отрасли, обеспечат развитие сельского хозяйства. Самое важное для экономики - возродить былую промышленную мощь Донбасса. Если мы будем производить товар, который окажется конкурентоспособен, то у нас появится серьезный источник дохода. К тому же нам надо трудоустраивать людей и многих возвращать в республику. Поэтому создавать рабочие места - задача номер один.

Поставить на ноги малый и средний бизнес - это тоже очень важно. Но в первую очередь должны работать «локомотивы», градообразующие предприятия.

- Как будет развиваться промышленность ДНР?

- По согласованию с Минпромторгом РФ правительство ДНР готовит программу восстановления промышленной мощи региона. В частности, на территории разрушенных ВСУ заводов планируется создание нескольких индустриальных парков. Параллельно ведутся переговоры с крупными российскими инвесторами, которые готовы вкладывать активы в развитие экономики республики.

Укрепляем сотрудничество и с субъектами Российской Федерации. Так, например, в рамках Плана мероприятий по основным направлениям взаимодействия и сотрудничества на ближайшие два года с Тульской областью формируем точки притяжения по промышленной кооперации наших производств - планируем, что наши предприятия будут отгружать промышленную продукцию заводам Тульской области, и, соответственно, тульские предприятия, специализирующиеся на производстве строительных материалов, будут участвовать в восстановлении нашего региона.

С предложением включиться в работу по восстановлению и техническому перевооружению нашей промышленности с применением научных инноваций, над которыми работают ученые региона, выступила Томская область. Помощь коллег будет для нас огромным подспорьем.

- Следует ожидать увеличения количества вакансий?

- Сейчас наш самый большой работодатель - это стройка. В прошлом году на строительно-восстановительных работах было задействовано около 43 тысяч человек. Как на большом металлургическом комбинате. Но наша задача - дать работу всем. Поэтому будем восстанавливать и развивать предприятия самой разной направленности.

Кстати, это один из основных векторов нашего социально-экономического развития до 2026 года, часть большой программы, разработанной правительством республики по поручению Президента России и при непосредственной поддержке федеральных министерств и ведомств.

Главная цель этого документа - ускорить интеграцию региона в экономическое, правовое, образовательное и культурное пространство страны, но также повысить к 2030 году уровень жизни в республике до среднероссийских показателей.

- Как обстоит ситуация со строительством водовода Дон - Северский Донец - Донбасс?

- Это уникальный проект, очень сложное гидротехническое сооружение с огромным количеством оборудования, автоматики и приборов контроля. Его ввод в эксплуатацию будет проходить поэтапно. 30 марта была запущена первая из восьми насосных станций - плавающая (понтонная), которая находится на водозаборе. В настоящий момент наполнен первый резервуар, идут его гидравлические испытания.

Запуск данного водовода в плановом режиме обеспечит примерно 288 000 кубов воды в сутки, что однозначно увеличит объемы подаваемой воды, но насколько именно, сказать сейчас сложно. В том числе из-за состояния труб, которые серьезно изношены. Тем не менее задача по улучшению водоснабжения, безусловно, будет выполнена.

КОНКРЕТНО

Восстановительные работы в цифрах

В ДНР восстановили 113 школ, 84 детских сада, 17 лечебных учреждений. Были отремонтированы десятки километров дорог, открыто движение по 7 восстановленным мостам, подготовлены к зиме порядка тысячи различных объектов.

Ремонты разной степени сложности проведены в 460 многоквартирных жилых домах.

В планах на текущий год восстановление более 1600 объектов, в том числе 84 дороги, 9 мостов, 91 школа, 63 детских сада, 32 лечебных учреждения, 44 многоквартирных жилых дома, 16 объектов культуры, 8 - спорта.

В планах строительство филиала Нахимовского военно-морского училища, школы на 1100 мест и детского сада в Мариуполе, три современные площадки для детей в Шахтерске и три спортивных объекта в поселках Зуевка и Троицко-Харцызск.