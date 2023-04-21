«Культура для школьников»: Донецкий драмтеатр выступил для юных жителей Урзуфа

Артисты Донецкой муздрамы выступили для школьников Урзуфа. Фото: Донецкая муздрама

Артисты Донецкого музыкально-драматического театра имени Бровуна, в рамках инициированного Минкультом и Минобразом Донецкой Народной Республики культурно-просветительского проекта «Культура для школьников», выступили перед юными ребятами в Урзуфе.

Артисты Донецкой муздрамы выступили для школьников Урзуфа. Фото: Донецкая муздрама

В Донецкой муздраме отметили, что учащиеся 1-4-х классов вместе с артистами вспоминали персонажей как русского фольклора – Репку, Колобка, Щуку, Трех поросят, так и пушкинских Старика и Рыбку, Балду, Спящую царевну, Мойдодыра Корнея Чуковского, жителей деревни Простоквашино, которых придумал Эдуард Успенский.

- Вместе с героями образовательной программы «В гостях у сказки» Малыши отвечали на каверзные вопросы, называли волшебные слова и вместе с артистами пели песни из мультфильмов, - рассказывают в учреждении культуры. - В литературной композиции «О, женщины, женщины!» старшеклассники познакомились с рассказами А.П. Чехова «В потёмках», «Размазня», «Из дневника одной девицы».

Артистам Донецкой муздрамы выступают для детей и участвуют в интерактивной части программы с особым энтузиазмом.

- Дети просто невероятные! – говорит исполняющий роль Ивана Михаил Тонковид. - Мы с ними, я думаю, очень здорово повеселились и отлично провели время вместе.

- Публика восприняла наш материал очень хорошо, ребята остались довольны и мы также рады встрече, - сказала участница программы Юлия Нестерова.

Артисты Донецкой муздрамы выступили для школьников Урзуфа. Фото: Донецкая муздрама

Генеральный директор-художественный руководитель Донецкой муздрамы Наталья Волкова подчеркнула, что по опыту предыдущих показов, коллектив театра увидел, что эти программы с удовольствием смотрят не только дети, но и взрослые.

- Ребята часто приходят с мамами и, если позволяет зрительный зал, многие остаются и на программу для старшеклассников, - говорит Наталья Волкова. - Высокий профессиональный уровень наших артистов и выбранная тематика вдохновляют зрителей на дальнейшее изучение произведений, которые звучат в рамках данного проекта. В отзывах мы слышим, что, благодаря театрализованной подаче, творчество русских классиков открылось для них с новой, более глубокой стороны.

Донецкая филармония выступила для детей Красноармейского. Фото: Донецкая филармония

Тем временем артисты Донецкой филармонии побывали в поселке Красноармейское, где выступили для юных зрителей с программой, рассказывающей об известных земляках – деятелях культуры и искусств.

- Открытием для юных зрителей стало имя поэта Михаила Матусовского, который написал слова для таких известных песен, как «Баллада о солдате», «На безымянной высоте». На концерте прозвучали всем известные «Подмосковные вечера» и «Вместе весело шагать», - рассказывают в филармонии. - Познакомились слушатели и с творчеством Михаила Пляцковского. Русский поэт-песенник, драматург, автор слов многочисленных шлягеров советской эстрады и детских песен родом из Енакиево. Написанные им песни были в репертуаре таких известных исполнителей, как Иосиф Кобзон, Клавдия Шульженко, Валентина Толкунова, Эдуард Хиль, Алла Пугачёва и многих других артистов.