59-я отдельная мотопехотная бригада украинских военных обезврежена. Фото: Скриншот с видео УНМ ДНР

Бойцы отряда «Шторм» и танкисты 110-й отдельной мотострелковой бригады 1-го Донецкого армейского корпуса (ранее - 100 бригада Народной Милиции ДНР) взяли штурмом позиции 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ вблизи оккупированного населенного пункта Невельское. Об этом сообщает пресс-служба Управления Народной Милиции ДНР (УНМ ДНР).

Тем временем, в столицу Республики прибыл гуманитарный конвой для военнослужащих 1 Армейского корпуса.

- В город Донецк прибыл гуманитарный конвой от фонда «Кубань 23». В составе груза - именные посылки, средства бронезащиты, медикаменты, необходимые вещи для госпиталя и многое другое, - говорится в сообщении УНМ ДНР.

Ранее российские военнослужащие уничтожили склад топлива для украинской военной техники в районе Константиновки, в оккупированной части Республики. Как сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков, на разных участках фронта безвозвратные потери противника составили порядка 525 военнослужащих ВСУ и иностранных наемников. Уничтожены четыре гаубицы Д-20 и «Мста-Б», три самоходных артустановки «Акация» и «Гвоздика», боевая машина РСЗО «Град», а также множество бронированной и автомобильной техники.

Средства ПВО за сутки перехватили три реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS, также уничтожено три вражеских беспилотника.