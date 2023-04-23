Золотой резерв - это наши люди

Участники третьего полуфинала.

На испытания третьего, заключительного, полуфинала конкурса «Лидеры возрождения» - проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей» собрались участники, которые по уважительным причинам не смогли приехать на предыдущие.

ВКЛАД В ПРИБЛИЖЕНИЕ ПОБЕДЫ

Традиционно полуфинальный этап начался с контрольного тестирования в присутствии экспертов: участникам нужно было подтвердить свои результаты дистанционного этапа. Далее была официальная церемония открытия, на которой исполнительный директор кадровых конкурсов «Лидеры возрождения» Антон Сериков дал вводные, рассказал о программе, правилах и о том, как будут оценивать конкурсантов.

После этого «лидеры возрождения» отправились в гуманитарный штаб Народного фронта, чтобы поучаствовать в социальной акции. Это был вклад каждого в приближения победы. Участники плели маскировочные сети, делали окопные свечи, учились оказывать первую медицинскую помощь и собирали наборы для сухого душа. Все это будет направлено российским военнослужащим на передовую.

- Акция имеет огромнейшее значение, потому что ребятам, которые участвуют в спецоперации, нужна всесторонняя помощь - и словом, и делом, - говорит полуфиналистка Анна. - В вещи, которые мы для них делаем, мы вкладываем частичку своей души и благодарность за то, что они нас защищают.

Для участников также проводились мастер-классы с приглашенными спикерами и творческие вечера. Но самое главное, это, конечно же, оценочные мероприятия, конкурсные задания для работы в группах, во время которых конкурсанты и набирали баллы. По результатам лучшие получают приглашение в финал.

Владимир Топузов.

Среди тех, кто по вышел в финал, - Владимир Топузов.

- Конкурс дал мне новые впечатления, новые знакомства и новые знания. А победить я хочу потому, что хочу помочь своему региону, Родине, и для этого нужно работать, - рассказал он.

ФИНАЛИСТЫ УЖЕ ПОЛУЧАЮТ ДОЛЖНОСТИ

По итогам серии собеседований еще девять финалистов кадрового конкурса были назначены на руководящие должности.

Максим Вельма стал заместителем главы администрации города Дебальцево. До этого назначения он работал в сфере жилищного хозяйства и коммунальной инфраструктуры.

Владислав Гуляев возглавил отдел безопасности и спецсвязи министерства связи ДНР, ранее он работал в этом ведомстве в должности главного специалиста.

Алина Добродомова с должности заведующей отделом информационных технологий и электронных ресурсов перешла на должность заместителя генерального директора Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки имени Крупской.

Елена Карнаух стала помощником первого заместителя председателя правительства ДНР Рустама Мингазова. Ранее она работала в пресс-службе аппарата правительства ДНР.

Сергей Макаров проделал карьерный путь от горного мастера участка до главного инженера шахты, а недавно был назначен на должность начальника отдела реконструкции и ликвидации неперспективных горных предприятий департамента угольной промышленности министерства угля и энергетики ДНР.

Михаил Педченко получил назначение на должность директора департамента топлива и газоснабжения министерства угля и энергетики ДНР. Прежде он руководил одним из отделов министерства, а до 2015 года занимался научной деятельностью.

Станислав Пидгорецкий возглавил департамент электроэнергетики министерства угля и энергетики ДНР. До выхода в финал конкурса он работал старшим диспетчером в ГУП ДНР «Государственная магистральная сетевая компания».

Роман Пилецкий занял должность заместителя начальника отдела мероприятий гражданской обороны Управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС РФ по ДНР. До этого он работал в МЧС республики.

Алексей Якель возглавил отдел перспективного развития и анализа деятельности научных организаций и организаций высшего профессионального образования департамента науки и высшего профессионального образования министерства образования и науки ДНР. Алексей - кандидат филологических наук, до назначения был доцентом кафедры журналистики Донецкого национального университета, где также руководил Молодежной школой журналистики.

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ ПЛАТФОРМЫ

Тем временем в республике запускаются и другие проекты платформы «Россия - страна возможностей». Например, в начале апреля было объявлено о старте приема заявок для участия в пятом сезоне конкурса «Лидеры России», с помощью которого, как и в «Лидерах возрождения», идет поиск перспективных управленцев. Впервые участие в нем могут принять представители новых регионов.

Принять участие в конкурсе «Лидеры России» могут граждане Российской Федерации и иностранных государств в возрасте от 18 до 55 лет, с опытом управления не менее двух лет.

Школьники и студенты средних учебных заведений могут принять участие в проектах «Большая перемена», а для активных студентов вузов существует проект «Твой ход», в рамках которого через свои проекты можно оказать влияние на будущее вуза, региона и даже всей страны.

Кроме этого, жители республики могут стать участниками Международной премии #МЫВМЕСТЕ, которая поддерживает социальные инициативы, направленные на помощь людям. Ее участником может стать любой россиянин старше 14 лет.

ДОСЛОВНО

Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации:

- У нас в конкурсах «Лидеры возрождения» принимают участие более 30 тысяч человек из всех четырех новых регионов (16 773 участника из ДНР. - Ред.). И каждый из вас уже победил, преодолев себя и найдя время и решимость принять участие в кадровом конкурсе, сумев дойти до полуфинала.

ВНИМАНИЕ!

Принять участие в проектах можно на сайте «Россия - страна возможностей» - rsv.ru.