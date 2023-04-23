Золотой резерв - это наши люди

Участники третьего полуфинала.
На испытания третьего, заключительного, полуфинала конкурса «Лидеры возрождения» - проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей» собрались участники, которые по уважительным причинам не смогли приехать на предыдущие.
Традиционно полуфинальный этап начался с контрольного тестирования в присутствии экспертов: участникам нужно было подтвердить свои результаты дистанционного этапа. Далее была официальная церемония открытия, на которой исполнительный директор кадровых конкурсов «Лидеры возрождения» Антон Сериков дал вводные, рассказал о программе, правилах и о том, как будут оценивать конкурсантов.
После этого «лидеры возрождения» отправились в гуманитарный штаб Народного фронта, чтобы поучаствовать в социальной акции. Это был вклад каждого в приближения победы. Участники плели маскировочные сети, делали окопные свечи, учились оказывать первую медицинскую помощь и собирали наборы для сухого душа. Все это будет направлено российским военнослужащим на передовую.
- Акция имеет огромнейшее значение, потому что ребятам, которые участвуют в спецоперации, нужна всесторонняя помощь - и словом, и делом, - говорит полуфиналистка Анна. - В вещи, которые мы для них делаем, мы вкладываем частичку своей души и благодарность за то, что они нас защищают.
Для участников также проводились мастер-классы с приглашенными спикерами и творческие вечера. Но самое главное, это, конечно же, оценочные мероприятия, конкурсные задания для работы в группах, во время которых конкурсанты и набирали баллы. По результатам лучшие получают приглашение в финал.
Владимир Топузов.
Среди тех, кто по вышел в финал, - Владимир Топузов.
- Конкурс дал мне новые впечатления, новые знакомства и новые знания. А победить я хочу потому, что хочу помочь своему региону, Родине, и для этого нужно работать, - рассказал он.
По итогам серии собеседований еще девять финалистов кадрового конкурса были назначены на руководящие должности.
Максим Вельма стал заместителем главы администрации города Дебальцево. До этого назначения он работал в сфере жилищного хозяйства и коммунальной инфраструктуры.
Владислав Гуляев возглавил отдел безопасности и спецсвязи министерства связи ДНР, ранее он работал в этом ведомстве в должности главного специалиста.
Алина Добродомова с должности заведующей отделом информационных технологий и электронных ресурсов перешла на должность заместителя генерального директора Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки имени Крупской.
Елена Карнаух стала помощником первого заместителя председателя правительства ДНР Рустама Мингазова. Ранее она работала в пресс-службе аппарата правительства ДНР.
Сергей Макаров проделал карьерный путь от горного мастера участка до главного инженера шахты, а недавно был назначен на должность начальника отдела реконструкции и ликвидации неперспективных горных предприятий департамента угольной промышленности министерства угля и энергетики ДНР.
Михаил Педченко получил назначение на должность директора департамента топлива и газоснабжения министерства угля и энергетики ДНР. Прежде он руководил одним из отделов министерства, а до 2015 года занимался научной деятельностью.
Станислав Пидгорецкий возглавил департамент электроэнергетики министерства угля и энергетики ДНР. До выхода в финал конкурса он работал старшим диспетчером в ГУП ДНР «Государственная магистральная сетевая компания».
Роман Пилецкий занял должность заместителя начальника отдела мероприятий гражданской обороны Управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС РФ по ДНР. До этого он работал в МЧС республики.
Алексей Якель возглавил отдел перспективного развития и анализа деятельности научных организаций и организаций высшего профессионального образования департамента науки и высшего профессионального образования министерства образования и науки ДНР. Алексей - кандидат филологических наук, до назначения был доцентом кафедры журналистики Донецкого национального университета, где также руководил Молодежной школой журналистики.
Тем временем в республике запускаются и другие проекты платформы «Россия - страна возможностей». Например, в начале апреля было объявлено о старте приема заявок для участия в пятом сезоне конкурса «Лидеры России», с помощью которого, как и в «Лидерах возрождения», идет поиск перспективных управленцев. Впервые участие в нем могут принять представители новых регионов.
Принять участие в конкурсе «Лидеры России» могут граждане Российской Федерации и иностранных государств в возрасте от 18 до 55 лет, с опытом управления не менее двух лет.
Школьники и студенты средних учебных заведений могут принять участие в проектах «Большая перемена», а для активных студентов вузов существует проект «Твой ход», в рамках которого через свои проекты можно оказать влияние на будущее вуза, региона и даже всей страны.
Кроме этого, жители республики могут стать участниками Международной премии #МЫВМЕСТЕ, которая поддерживает социальные инициативы, направленные на помощь людям. Ее участником может стать любой россиянин старше 14 лет.
ДОСЛОВНО
Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации:
- У нас в конкурсах «Лидеры возрождения» принимают участие более 30 тысяч человек из всех четырех новых регионов (16 773 участника из ДНР. - Ред.). И каждый из вас уже победил, преодолев себя и найдя время и решимость принять участие в кадровом конкурсе, сумев дойти до полуфинала.
ВНИМАНИЕ!
Принять участие в проектах можно на сайте «Россия - страна возможностей» - rsv.ru.