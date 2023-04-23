Штурмовики ЧВК «Вагнер» за боевой работой - ведут огонь из противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) по позициям ВСУ в Артемовске.

ЗАПАДНЯ ДЛЯ «ЛЕОПАРДА»

На Херсонском направлении артиллерия и авиация группировки «Восток» вывели из строя самостийную РСЗО «Град», самоходную гаубицу «Акация», шесть автомобилей и более взвода украинских бойцов. Данные из сводки за сутки. Из шести сбитых за один день украинских беспилотных аппаратов, появившихся в небе над Великой Лепетихой и Масловкой Херсонской области, четыре «приземлили» меткие бойцы ПВО. Кроме того, был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Диверсионно-разведыватель-ной группой добровольческого батальона «Сокол» был зафиксирован и притоплен немецкий танк «Леопард», который увяз в болоте - перед тем «воины света» спешно покинули бронемашину, спасая свои пятые точки. Информированный источник в ОП Украины рассказал инсайдерскому проекту «Резидент», что техника Запада в последних поставках крайне ненадежна в техническом плане - несколько танков из ФРГ сломались при первой же обкатке. Аналогичная ситуация обстоит с боеприпасами для артиллерии, с даты изготовления некоторых прошло 30 лет.

НАЦИСТЫ ИДУТ В РАСХОД

Горькие вести для ультра-националистических движений Украины в последнее время регулярно приходят из Донбасса. И связаны они не только с общим роста потерь, но и с конкретными именами, знаковыми для потомков бандеровцев.

В частности, под Артемовском (Бахмутом) российские бойцы ликвидировали пятерых главарей отряда «Волки Да Винчи», тесно сотрудничавшего с печально известным «Правым сектором» (запрещенным в России).

А вот такие трофеи с символами Третьего рейха наши ребята находят на отвоеванных вражеских позициях.

Бесславно сложили свои буйные головы Александр Оборонов с позывным «Оборона», Валерий Сенько с позывным «Гомель», Даниил Кондель с позывным «Викинг», Иван Ротар с позывным «Милан» и Грибан Назарий с позывным «Продюсер». До того стало известно о гибели в том же районе одного из верных соратников главаря «волков» и одного из лидеров правосеков Дмитрия Коцюбайло (позывной «Да Винчи»), Сергея Мирончикова. Сам Коцюбайло отвоевался в Артемовске еще 7 марта. Этому «герою», смеявшемуся над гибелью русских детей, устроили пышные проводы в Киеве с перекрытием Крещатика, но гореть ему придется в аду.

В АМЕРИКЕ СМОТРЯТ КИСЛО

На прошлой неделе в авторской колонке внешнеполитического обозревателя газеты The Washington Post Дэвида Игнейшиса приводятся нерадостные для киевского режима выводы.

По сведениям Игнейшиса, полученным им в Вашингтоне, должностные лица США полагают, что украинские силы не обладают достаточной подготовкой и нужными запасами мин, снарядов и ракет, чтобы добиться успехов при весеннем наступлении, много раз анонсированном. Игнейшис, который на минувшей неделе имел приватные беседы с рядом осведомленных чиновников, написал следующее:

«Должностные лица США признают наличие препятствий для выполнения Киевом своего амбициозного плана. Они и сегодня соглашаются с мрачной февральской оценкой. Она состоит в том, что «сохраняющаяся нехватка подготовки и боеприпасов будет сдерживать прогресс ВСУ и приведет к увеличению потерь при наступлении». А наиболее вероятным итогом станут самые скромные территориальные приобретения». Притом источник в Пентагоне полагает, что, хотя украинские силы ведут тренировки и военные игры, шанс на успех невелик.

В публикации WP признается, что российская сторона «получила контроль над 80%» территории Артемовска (Бахмута). Но «украинцы страшной ценой пока удерживаются, избегая символического поражения». Игнейшис констатирует: «В США несколько месяцев настаивали на том, что украинским силам следует отступить на возвышенность к западу от Бахмута, где им было бы проще обороняться». Но Киев не хочет слышать.

А вот что написал экс-помощник бывшего президента США Рональда Рейгана, писатель Даг Бэндоу в своей статье для американского журнала American Conservative.

Он уверен, что США необходимо пересмотреть планы поддержки Украины, заставить Киев сесть за стол переговоров, чтобы избежать третьей мировой войны. Бэндоу полагает: Вашингтону следует дать понять, что Киеву необходимо проявить готовность к переговорам. Иначе Украина останется без поддержки Запада.

Бывший помощник Рейгана считает, что Белый дом не должны волновать границы самостийной. Так же, как и планы Киева по возвращению Крыма любой ценой. Бэндоу уверен: у Вашингтона нет веских причин обеспечивать именно такой курс Украины.

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Подпольщики Херсона помогают бить врага

Подпольщики организации «Русский Херсон» провели ряд успешных операций, в результате которых российские артиллеристы уничтожили в Херсоне военную технику и живую силу украинских боевиков, сообщил активист подполья на видео, переданном агентству РИА Новости из города.

- Организация «Русский Херсон» продолжает свою работу. На этой неделе по информации, которую мы передали на левый берег Днепра, где дислоцируются российские Вооруженные силы, было результативно отработано и уничтожено несколько объектов украинских боевиков: ангар с военной техникой на окраине Херсона, минометный расчет, обстреливавший не только левый берег, но и сам Херсон с целью провокации, - сказал собеседник агентства.

В начале апреля, объявляя о создании организации «Русский Херсон», подпольщик сообщил, что ее главной целью является уничтожение объектов ВСУ, в том числе конкретно украинских кочующих минометов, которые с целью провокации заезжают в микрорайон города Военка и оттуда стреляют по центру Херсона.

На этот раз, по словам подпольщика, помимо ангара с техникой и миномета, также были уничтожены места дислокации одного из подразделений бригад украинской теробороны в Камышанах и селе Львово.