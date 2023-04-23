Имущество украинских олигархов национализируют

Врио губернатора Херсонской области Гавриил Владимир Сальдо. Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

По словам главы Херсонской области Владимира Сальдо, национализация коснется тех бизнесменов, которые не стали перерегистрировать активы в российском правовом поле. Сейчас такие предприятия считаются брошенными, их управление передано Фонду госимущества.

- Все эти олигархи, ждуны, все те, кто оплачивает агрессивные действия против наших граждан, против России и Херсонской области, у них нет никакого шанса, что все их имущество снова к ним вернется. На сегодняшний момент оно является собственностью Херсонской области… А люди, которые разделяют нашу точку зрения, свое имущество получат обратно, никто не собирается его забирать, - заявил Сальдо в эфире местного телеканала.

Список предприятий, которые будут национализированы, глава региона пока не озвучивает. Но вся работа, по его словам, будет проведена в течение пяти лет. Закон, принятый местным правительством, предполагает национализацию украинских активов до 1 января 2028 года.

Опираться в этом процессе Херсонщина будет на опыт Крыма, где впервые имущество ушедшего с полуострова украинского бизнеса передали в собственность республики в 2014 году. Всего таких национализированных объектов, по словам спикера госсовета Владимира Константинова, порядка семисот.

- Крымский опыт по национализации имущества украинских олигархов дошлифован всеми юридическими документами. Эта практика будет применена на территории Херсонской области, - заверил Сальдо.

Одним из первых имущества уже лишился бывший мэр Херсона Игорь Колыхаев. В прошлом году он был арестован за антироссийскую деятельность, а принадлежащее ему агропредприятие «Продэксим» было признано собственностью области. Сообщалось, что решить проблему Колыхаев пытался с помощью российского предпринимателя, но договоренность не помогла.

Еще одним олигархом, который может лишиться активов на Херсонщине, по информации украинских СМИ, миллиардер Вадим Новинский. Младший партнер Рината Ахметова и совладелец «Смарт-групп» входит в топ-100 самых богатых украинцев. В Херсонской области ему принадлежит субхолдинг Smart Maritime Group, в который входит Херсонский судостроительный завод.

В списке может оказаться и торговая сеть АТБ, которая в равных долях принадлежит трем днепропетровским бизнесменам- Геннадию Буткевичу, Евгению Ермакову и Виктору Карачуну. В 2014 году их магазины в Крыму сменили название на «ПУД» («Продукты у дома»). Сама сеть была зарегистрирована на территории Краснодарского края, а позже выкуплена Краснодарским агрокомплексом имени Н. И. Ткачева. Потерять активы могут и владельцы солнечных электростанций в Херсонской области - бизнесмены Сергей Хрипков и Андрей Гордиенко, которым принадлежит несколько СЭС на левобережье.