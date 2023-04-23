Тысячу тонн овощей и фруктов готовы отправлять в Крым херсонские фермеры

Торговые места для фермеров из Херсонской области в Крыму предоставляют бесплатно.
Сейчас это в основном корнеплоды прошлого урожая и тепличные овощи. Но уже в мае, когда пойдет новый урожай, в Крыму рассчитывают, что объем централизованных поставок увеличится до 1000 тонн.
- Сельхозпродукцию поставляют на основании потребности, которая формируется муниципалитетами ежедневно, - сообщила заместитель министра промышленной политики Республики Крым Ирина Мезавцова.
По ее словам, аграриям из новых регионов бесплатно выделяют торговые места на ярмарках полуострова. В частности, места для торговли предоставляют и на крупнейшем оптовом рынке в Крыму - симферопольском «Привозе».
Фермерская продукция из Херсонской и Запорожской областей позволяет удерживать цены на овощи на полуострове на приемлемом уровне, а аграриям новых регионов выгодно сбывать урожай.
Одной из первых в Крым отправится херсонская клубника. Если в прошлом году аграриев пугала дороговизна пленки, рассады, а также отсутствие рынков сбыта и возможные репрессии со стороны Киева, то сегодня выращиванием сочной ягоды занимаются более сорока сельхозпроизводителей Херсонщины.
По данным министерства сельского хозяйства региона, в 2023 году общий объем производства клубники в области составит около 1300 тонн.
- Из них в другие регионы Российской Федерации будет поставлено около 400 - 500 тонн, - отметили в минсельхозе.
Основные площади посевов клубники придутся на теплицы Алешковского, Голопристанского и Каховского районов. В аграрном ведомстве прогнозируют, что переизбытка клубники на рынке не будет, поэтому ее цена должна порадовать аграриев Херсонщины. Еще в прошлом году, не владея информацией о господдержке, фермеры опасались высаживать ягоду в открытый грунт.
- Сейчас у меня вовсю цветет сорт «Ами». Это ранний сорт, ее еще называют садовой земляникой. Скоро будет ягодка, крупная, сладкая, - поделился один из херсонских фермеров по имени Александр.
Аграрии работают, несмотря на продолжающиеся обстрелы с правого берега Днепра. В конце марта один из снарядов упал в поле с клубникой возле Новой Каховки. Чудом никто не пострадал: прилет был рано утром, когда работников на месте не было.
Кстати, первая клубника по цене 650 рублей за килограмм появилась на прилавках Херсонщины еще в начале апреля. С началом массового сбора она традиционно подешевеет в разы и отправится не только в Крым, но и в Москву, где херсонским аграриям также готовы бесплатно предоставить торговые места.
Как отметил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, до 2014 года аграрии Херсонщины были основными поставщиками овощной, плодово-ягодной продукции и арбузов на рынки Симферополя и Южного берега Крыма. Однако после присоединения Крыма к России украинские власти полностью разрубили торгово-экономические связи между регионами, запретив перемещение через границу товаров и грузов.
- Теперь эти связи восстановлены в полном объеме, грузовой транспорт потоком движется в обоих направлениях по дорогам между Крымом и материком. Безопасность этого пути обеспечивают построенные Министерством обороны и Минстроем мощные фортификационные сооружения и линия обороны по левому берегу Днепра, - отметил Сальдо.
Ход работ, по словам главы региона, позволяет надеяться на хороший урожай как зерновых, так и овощей и фруктов, а также бахчевых культур. Этому будет способствовать оросительная система, берущая воду из Каховского водохранилища и распределяющая ее по всей территории Херсонской области и далее в Крым. Для высокой урожайности активный полив сельхозугодий начнется уже в мае, отметил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
- Вода для орошения полей фермерам в этом году будет подаваться бесплатно. При украинской власти фермеры Херсонщины платили за каждый орошаемый гектар до 5000 гривен - откровенно грабительскую цену. Сегодня ситуация абсолютно другая. Электроэнергией и газом наши хозяйства также пользуются бесплатно, - отметил Алексеенко.
Однако самое главное, как считает глава региона Владимир Сальдо, - возможность пользоваться всеми программами господдержки сельского хозяйства, которую получили херсонские аграрии. Субсидий на производство молока и муки, посев озимых и яровых, разбивку садов и овощеводство местные фермеры оформили уже на сотни миллионов рублей. Эти деньги идут на покупку удобрений, топлива, средства защиты растений.
Общий же объем госинвестиций в развитие сельхозпроизводства Херсонщины только в этом году, по данным властей, составит 2,5 млрд рублей. Вывести сельское хозяйство региона на уровень Краснодарского края планируют в течение 3 - 4 лет.