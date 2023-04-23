Тысячу тонн овощей и фруктов готовы отправлять в Крым херсонские фермеры

Торговые места для фермеров из Херсонской области в Крыму предоставляют бесплатно.

Сейчас это в основном корнеплоды прошлого урожая и тепличные овощи. Но уже в мае, когда пойдет новый урожай, в Крыму рассчитывают, что объем централизованных поставок увеличится до 1000 тонн.

- Сельхозпродукцию поставляют на основании потребности, которая формируется муниципалитетами ежедневно, - сообщила заместитель министра промышленной политики Республики Крым Ирина Мезавцова.

По ее словам, аграриям из новых регионов бесплатно выделяют торговые места на ярмарках полуострова. В частности, места для торговли предоставляют и на крупнейшем оптовом рынке в Крыму - симферопольском «Привозе».

Фермерская продукция из Херсонской и Запорожской областей позволяет удерживать цены на овощи на полуострове на приемлемом уровне, а аграриям новых регионов выгодно сбывать урожай.

ЖДЕМ КЛУБНИКУ

Одной из первых в Крым отправится херсонская клубника. Если в прошлом году аграриев пугала дороговизна пленки, рассады, а также отсутствие рынков сбыта и возможные репрессии со стороны Киева, то сегодня выращиванием сочной ягоды занимаются более сорока сельхозпроизводителей Херсонщины.

По данным министерства сельского хозяйства региона, в 2023 году общий объем производства клубники в области составит около 1300 тонн.

- Из них в другие регионы Российской Федерации будет поставлено около 400 - 500 тонн, - отметили в минсельхозе.

Основные площади посевов клубники придутся на теплицы Алешковского, Голопристанского и Каховского районов. В аграрном ведомстве прогнозируют, что переизбытка клубники на рынке не будет, поэтому ее цена должна порадовать аграриев Херсонщины. Еще в прошлом году, не владея информацией о господдержке, фермеры опасались высаживать ягоду в открытый грунт.

- Сейчас у меня вовсю цветет сорт «Ами». Это ранний сорт, ее еще называют садовой земляникой. Скоро будет ягодка, крупная, сладкая, - поделился один из херсонских фермеров по имени Александр.

Аграрии работают, несмотря на продолжающиеся обстрелы с правого берега Днепра. В конце марта один из снарядов упал в поле с клубникой возле Новой Каховки. Чудом никто не пострадал: прилет был рано утром, когда работников на месте не было.

Кстати, первая клубника по цене 650 рублей за килограмм появилась на прилавках Херсонщины еще в начале апреля. С началом массового сбора она традиционно подешевеет в разы и отправится не только в Крым, но и в Москву, где херсонским аграриям также готовы бесплатно предоставить торговые места.

ТОРГОВЫЕ СВЯЗИ ВОССТАНОВЛЕНЫ ПОЛНОСТЬЮ

Как отметил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, до 2014 года аграрии Херсонщины были основными поставщиками овощной, плодово-ягодной продукции и арбузов на рынки Симферополя и Южного берега Крыма. Однако после присоединения Крыма к России украинские власти полностью разрубили торгово-экономические связи между регионами, запретив перемещение через границу товаров и грузов.

- Теперь эти связи восстановлены в полном объеме, грузовой транспорт потоком движется в обоих направлениях по дорогам между Крымом и материком. Безопасность этого пути обеспечивают построенные Министерством обороны и Минстроем мощные фортификационные сооружения и линия обороны по левому берегу Днепра, - отметил Сальдо.

БЕСПЛАТНАЯ ВОДА ДЛЯ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ

Ход работ, по словам главы региона, позволяет надеяться на хороший урожай как зерновых, так и овощей и фруктов, а также бахчевых культур. Этому будет способствовать оросительная система, берущая воду из Каховского водохранилища и распределяющая ее по всей территории Херсонской области и далее в Крым. Для высокой урожайности активный полив сельхозугодий начнется уже в мае, отметил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

- Вода для орошения полей фермерам в этом году будет подаваться бесплатно. При украинской власти фермеры Херсонщины платили за каждый орошаемый гектар до 5000 гривен - откровенно грабительскую цену. Сегодня ситуация абсолютно другая. Электроэнергией и газом наши хозяйства также пользуются бесплатно, - отметил Алексеенко.

Однако самое главное, как считает глава региона Владимир Сальдо, - возможность пользоваться всеми программами господдержки сельского хозяйства, которую получили херсонские аграрии. Субсидий на производство молока и муки, посев озимых и яровых, разбивку садов и овощеводство местные фермеры оформили уже на сотни миллионов рублей. Эти деньги идут на покупку удобрений, топлива, средства защиты растений.

Общий же объем госинвестиций в развитие сельхозпроизводства Херсонщины только в этом году, по данным властей, составит 2,5 млрд рублей. Вывести сельское хозяйство региона на уровень Краснодарского края планируют в течение 3 - 4 лет.