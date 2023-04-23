Вектор будущего развития

Важнейший документ будет определять развитие региона в ближайшие годы после вступления в состав России. На 400 страницах детально расписано, где и когда начнется строительство и восстановление социальных объектов, предприятий промышленности и дорог. Только в 2023 году на эти цели выделят 185 млрд рублей. При составлении документа проанализирована ситуация в экономике и социальной сфере Херсонской области. По каждой отрасли составлен план развития.
- Именно это дало возможность обосновать, к какому росту экономических и демографических показателей все это приведет. Как результат - сколько, где и в какие сроки необходимо построить школ, детсадов, жилья. А все это и складывается в улучшение жизни каждой семьи. Новые рабочие места и рост доходов, доступность качественной медпомощи, современное образование, - рассказал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
Драйвером развития Херсонской области по планам властей станет строительство. На территории уникальной Арабатской Стрелки в Геническом районе, которая растянулась на 110 километров в сторону Крыма, возведут целый город на 30 тысяч жителей. Населенный пункт станет курортной зоной, где будут отдыхать туристы. Здесь же с комфортом можно жить постоянно. В скором времени приступят к строительству многоэтажек, чтобы обеспечить местных жителей жильем.
- Тут будет сосредоточено большое количество рабочих мест, больницы, детские сады, дороги, парки и скверы, - отметил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо. - Инвесторы уже заходят на объект. Это означает, что привлекательность региона растет, а вместе с ней деловая активность.
Арабатская Стрелка.
Первый правительственный квартал уже готов. Основные работы закончены, началась внутренняя отделка зданий. При этом проектировка предполагает сохранение неповторимой экосистемы Арабатской Стрелки. С одной стороны природной косы - Азовское море, с другой - озеро Сиваш, что делает это место привлекательным для туристов.
Взять квартиру в ипотеку можно по льготной ставке в 2 процента. А значит, свое жилье станет доступнее для покупателей.
Чтобы люди не ждали годами завершения строительства школ и поликлиник, в регионе запускают возведение модульных зданий. Благодаря специальной технологии необходимые объекты могут появляться через месяц.
84 предприятиям Херсонской области необходимо получить помощь для возобновления работы или загрузки своих мощностей. Многие из них простаивали годами. Для возрождения из пепла некогда сильных и передовых производств в регион придет свободная экономическая зона. Организации получат нулевую ставку по налогу на прибыль на 10 лет, их освободят от налога на имущество и земельного налога, а также понизят тарифы страховых взносов. Земельные участки на территории СЭЗ будут предоставлять в аренду на льготных условиях.
- К восстановлению на этот год у нас запланировано пять предприятий. В том числе будет запущено производство газобетона, заработают фабрики строительных материалов № 1, «Хенкель баутехник» (это сухие строительные смеси), Каховский завод крупных электрических машин. По средствам у нас задокументировано в Фонде развития промышленности 300 млн рублей, - сообщил министр промышленности Херсонской области Семен Машкауцан.
Около 1,5 млрд рублей привлекут в промышленность региона до конца 2025 года. В Херсонской области заработают кластеры, дизайн-центры и индустриальные парки, один из которых откроют в Геническом районе.
- Если выйдем на объемы, восстановим предприятия, то прибыль, которую получит Россия, будет большая, а местное население получит работу и хорошую зарплату, - считает руководитель Херсонского морского порта Андрей Харитонов.
В Геническе стартует полномасштабный ремонт больницы. Работы здесь не проводили больше 50 лет. В рамках реконструкции до конца 2023 года построят новый корпус, основательно приведут в порядок старые корпуса, закупят медицинское оборудование.
- По решению министра здравоохранения России больница станет базовым для области современным медицинским центром. Все виды основной диагностики и лечения будут доступны для херсонцев на месте бесплатно, - уточнил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
Минздрав России займется отстройкой большого нового корпуса больницы, также 189 миллионов рублей на капремонт выделяет Краснодарский край. Еще на 11 миллионов регион-шеф закупит лабораторное оборудование и расходные материалы.
В ближайшее время в селе Михайловка построят новую современную амбулаторию. Не оставят без внимания и другие медучреждения региона.
Аграрии Херсонской области получат субсидии на производство молока и муки, посев озимых и яровых, разбивку садов и овощеводство. Для фермеров стало доступно приобретение сельхозтехники в льготный лизинг - по госпрограмме на предельно льготных условиях - с началом оплаты через 1,5 года и удорожанием всего 3 процента.
Дорожники работают над восстановлением дорог в Херсонской области. До 2027 года на эти цели выделят 10 млрд рублей. Планируется привести в порядок 80 процентов дорожного покрытия. В регионе отремонтируют дорогу от Геническа до Скадовска и приступят к восстановлению федеральных трасс.
- С 2023 по 2027 год запланированы работы на трех тысячах километрах Херсонской области. Первые два года это будет содержание, ямочный ремонт, однослойное покрытие. Начиная с 2025 года будут проводиться диагностика, ремонтные и капитальные работы, - рассказал министр транспорта Херсонской области Тимур Худояров.
В планах также благоустройство основных улиц районных центров. Дороги сделают от въездов в населенные пункты - к больницам, школам и рынкам.
ВАЖНО
В регионе отремонтируют пять школ - в Геническе, Складовске, а также в поселках Новотроицком, Каланчанске и Чаплинске. Учебные учреждения получат новое оборудование, а дети будут заниматься по передовым методикам.
По поручению Президента России Владимира Путина в программу социально-экономического развития региона включена реализация национального проекта «Образование». В школах организуют кванториумы, инновационные площадки дополнительного образования детей «IT-куб» и центры «Точка роста».
- Долгое время нашей школе не уделялось должного внимания, а материально-техническая база сильно устарела. Крыша спортзала нуждается в ремонте, нет душевых. Надеемся получить мультимедийные доски для каждого класса, оснащение для кабинетов химии, физики, литературы, - говорит директор Чкаловской школы Новотроицкого муниципального округа Светлана Дорогань. - В этом учебном году мы уже почувствовали заботу - нам выделили три школьных автобуса для перевозки учеников из близлежащих сел, привезли учебники и художественную литературу на русском языке.
КСТАТИ
К восстановлению Херсонской области присоединились шесть регионов страны - Краснодарский край, Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика, а также Калининская, Рязанская и Псковская области. В 2023 году они вложат в бюджет нового российского региона более 1 млрд рублей шефской помощи.
ЦИФРА
2,5 млрд рублей выделено на поддержку АПК.