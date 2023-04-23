Вектор будущего развития

Важнейший документ будет определять развитие региона в ближайшие годы после вступления в состав России. На 400 страницах детально расписано, где и когда начнется строительство и восстановление социальных объектов, предприятий промышленности и дорог. Только в 2023 году на эти цели выделят 185 млрд рублей. При составлении документа проанализирована ситуация в экономике и социальной сфере Херсонской области. По каждой отрасли составлен план развития.

- Именно это дало возможность обосновать, к какому росту экономических и демографических показателей все это приведет. Как результат - сколько, где и в какие сроки необходимо построить школ, детсадов, жилья. А все это и складывается в улучшение жизни каждой семьи. Новые рабочие места и рост доходов, доступность качественной медпомощи, современное образование, - рассказал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

НОВЫЙ ГОРОД ДЛЯ НОВОЙ ЖИЗНИ

Драйвером развития Херсонской области по планам властей станет строительство. На территории уникальной Арабатской Стрелки в Геническом районе, которая растянулась на 110 километров в сторону Крыма, возведут целый город на 30 тысяч жителей. Населенный пункт станет курортной зоной, где будут отдыхать туристы. Здесь же с комфортом можно жить постоянно. В скором времени приступят к строительству многоэтажек, чтобы обеспечить местных жителей жильем.

- Тут будет сосредоточено большое количество рабочих мест, больницы, детские сады, дороги, парки и скверы, - отметил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо. - Инвесторы уже заходят на объект. Это означает, что привлекательность региона растет, а вместе с ней деловая активность.

Арабатская Стрелка.

Первый правительственный квартал уже готов. Основные работы закончены, началась внутренняя отделка зданий. При этом проектировка предполагает сохранение неповторимой экосистемы Арабатской Стрелки. С одной стороны природной косы - Азовское море, с другой - озеро Сиваш, что делает это место привлекательным для туристов.

Взять квартиру в ипотеку можно по льготной ставке в 2 процента. А значит, свое жилье станет доступнее для покупателей.

Чтобы люди не ждали годами завершения строительства школ и поликлиник, в регионе запускают возведение модульных зданий. Благодаря специальной технологии необходимые объекты могут появляться через месяц.

СОВРЕМЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ - СТАБИЛЬНОЕ ЗАВТРА

84 предприятиям Херсонской области необходимо получить помощь для возобновления работы или загрузки своих мощностей. Многие из них простаивали годами. Для возрождения из пепла некогда сильных и передовых производств в регион придет свободная экономическая зона. Организации получат нулевую ставку по налогу на прибыль на 10 лет, их освободят от налога на имущество и земельного налога, а также понизят тарифы страховых взносов. Земельные участки на территории СЭЗ будут предоставлять в аренду на льготных условиях.

- К восстановлению на этот год у нас запланировано пять предприятий. В том числе будет запущено производство газобетона, заработают фабрики строительных материалов № 1, «Хенкель баутехник» (это сухие строительные смеси), Каховский завод крупных электрических машин. По средствам у нас задокументировано в Фонде развития промышленности 300 млн рублей, - сообщил министр промышленности Херсонской области Семен Машкауцан.

Около 1,5 млрд рублей привлекут в промышленность региона до конца 2025 года. В Херсонской области заработают кластеры, дизайн-центры и индустриальные парки, один из которых откроют в Геническом районе.

- Если выйдем на объемы, восстановим предприятия, то прибыль, которую получит Россия, будет большая, а местное население получит работу и хорошую зарплату, - считает руководитель Херсонского морского порта Андрей Харитонов.

БЕСПЛАТНО И КАЧЕСТВЕННО

В Геническе стартует полномасштабный ремонт больницы. Работы здесь не проводили больше 50 лет. В рамках реконструкции до конца 2023 года построят новый корпус, основательно приведут в порядок старые корпуса, закупят медицинское оборудование.

- По решению министра здравоохранения России больница станет базовым для области современным медицинским центром. Все виды основной диагностики и лечения будут доступны для херсонцев на месте бесплатно, - уточнил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Минздрав России займется отстройкой большого нового корпуса больницы, также 189 миллионов рублей на капремонт выделяет Краснодарский край. Еще на 11 миллионов регион-шеф закупит лабораторное оборудование и расходные материалы.

В ближайшее время в селе Михайловка построят новую современную амбулаторию. Не оставят без внимания и другие медучреждения региона.

АГРАРИЯМ ПРЕДОСТАВЯТ СУБСИДИИ

Аграрии Херсонской области получат субсидии на производство молока и муки, посев озимых и яровых, разбивку садов и овощеводство. Для фермеров стало доступно приобретение сельхозтехники в льготный лизинг - по госпрограмме на предельно льготных условиях - с началом оплаты через 1,5 года и удорожанием всего 3 процента.

САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ РЕМОНТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 40 ЛЕТ

Дорожники работают над восстановлением дорог в Херсонской области. До 2027 года на эти цели выделят 10 млрд рублей. Планируется привести в порядок 80 процентов дорожного покрытия. В регионе отремонтируют дорогу от Геническа до Скадовска и приступят к восстановлению федеральных трасс.

- С 2023 по 2027 год запланированы работы на трех тысячах километрах Херсонской области. Первые два года это будет содержание, ямочный ремонт, однослойное покрытие. Начиная с 2025 года будут проводиться диагностика, ремонтные и капитальные работы, - рассказал министр транспорта Херсонской области Тимур Худояров.

В планах также благоустройство основных улиц районных центров. Дороги сделают от въездов в населенные пункты - к больницам, школам и рынкам.

ВАЖНО

В регионе отремонтируют пять школ - в Геническе, Складовске, а также в поселках Новотроицком, Каланчанске и Чаплинске. Учебные учреждения получат новое оборудование, а дети будут заниматься по передовым методикам.

По поручению Президента России Владимира Путина в программу социально-экономического развития региона включена реализация национального проекта «Образование». В школах организуют кванториумы, инновационные площадки дополнительного образования детей «IT-куб» и центры «Точка роста».

- Долгое время нашей школе не уделялось должного внимания, а материально-техническая база сильно устарела. Крыша спортзала нуждается в ремонте, нет душевых. Надеемся получить мультимедийные доски для каждого класса, оснащение для кабинетов химии, физики, литературы, - говорит директор Чкаловской школы Новотроицкого муниципального округа Светлана Дорогань. - В этом учебном году мы уже почувствовали заботу - нам выделили три школьных автобуса для перевозки учеников из близлежащих сел, привезли учебники и художественную литературу на русском языке.

КСТАТИ

К восстановлению Херсонской области присоединились шесть регионов страны - Краснодарский край, Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика, а также Калининская, Рязанская и Псковская области. В 2023 году они вложат в бюджет нового российского региона более 1 млрд рублей шефской помощи.

ЦИФРА

2,5 млрд рублей выделено на поддержку АПК.