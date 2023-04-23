Голубое топливо в каждый дом

Недостаточная газификация - одна из существенных проблем Херсонской области. Не секрет, что регион газифицирован всего на 27% - так была устроена структура распределения голубого топлива со времен Украины. Полностью изменить ситуацию позволит строительство нового магистрального газопровода, который проведут из Крыма.

Ожидается, что новая газовая ветка из крымского города Джанкой в Геническ будет построена.

- Новый газопровод будет питать распределительные ветки трубопроводов низкого давления, которые протянутся во все негазифицированные населенные пункты Херсонской области. Завершить постройку газопровода Джанкой - Геническ планируем до начала отопительного сезона, - подчеркнул врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Этого момента с нетерпением ждут местные жители, причем не только крупных городов Херсонщины, но и более отдаленных населенных пунктов.

- Не понимаю, почему нам за столько лет не могли провести газ. В XXI веке топить дома углем - это же смех да и только, - отмечает житель города Таврийска Игорь. - Зимы здесь, конечно, не такие холодные, но хочется уже жить более современно. Да и дешевле это.

ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ ДОСТАВЛЯЮТ БЕСПЛАТНО

Пока ведутся работы по строительству газопровода, жителям Херсонской области привозят голубое топливо в баллонах. По распоряжению Владимира Сальдо накануне в регион доставили 90 газовых баллонов. Их будут бесплатно выдавать малоимущим гражданам - в первую очередь пенсионерам и многодетным семьям.

Баллоны развезут по всем округам нового региона России. Как рассказал сотрудник министерства топлива и энергетики Херсонской области Иван Охременко (на фото), для их получения херсонцам необходимо обратиться в администрацию по месту жительства, где нужно будет заполнить заявку и указать адрес, куда доставить газ.

- Мы, как министерство, не развозим этот газ. Приезжают представители администрации, берут газ и привозят. Формируются заказы: жители говорят, сколько им нужно баллонов. После по месту все распределяется, а пустые баллоны привозят обратно, - сообщил Иван Охременко.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МАРШРУТ

Газом в том числе будет запитан и новый город на Арабатской Стрелке, строительство которого сейчас разворачивается. Там же построят и новую дорогу, которая свяжет Херсонскую область с Крымом. С идеей о строительстве нового транспортного перехода изначально выступил глава Крыма Сергей Аксенов. Сейчас специалисты готовят технико-экономическое обоснование строительства новой дороги.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо поддержал идею крымского коллеги. По его словам, этот путь станет альтернативой уже существующему сухопутному коридору.

- Это будет новый маршрут между Крымом и Херсонской областью, а шире говоря - материком. Тем более с учетом строительства на косе нового города, который, таким образом, станет связующим звеном между нашими регионами, - отметил врио губернатора Херсонской области.