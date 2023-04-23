Разбираемся с документами

Жители Херсонской области продолжают обустраивать жизнь по российским стандартам. Сотрудники Пенсионного фонда региона уже несколько месяцев проводят выездные приемы в рамках программы «Мобильный социальный офис».

Недавно их организовали для жителей города Голая Пристань, села Чулаковка и села Алексеевка Голопристанского муниципального округа.

Быстро и без сложностей херсонцы получили свои пенсионные выплаты. Тех, кто проходил проверку документов ранее, сотрудники мобильного офиса и Социального фонда РФ проконсультировали и сразу назначили денежные выплаты.

За время работы мобильного социального офиса его сотрудники приняли 440 человек, обратившихся за помощью. Также 78 человек получили консультации по социальным вопросам.

Словом, госуслуги в рамках программы спокойно можно получить и в труднодоступных населенных пунктах нашего региона. С начала недели мобильный социальный офис побывал в Алешкинском, Каховском, Великолепетихском и Горностаевском муниципальных округах, Новокаховском городском округе.

КОНТАКТЫ

Задать вопросы и уточнить время и даты работы Мобильного социального офиса можно в райадминистрациях или по телефону горячей линии Министерства труда и социальной политики Херсонской области: +7-990-034-07-67.

Адреса клиентских служб отделений Социального фонда России в Херсонской области:

г. Геническ, пр-т Мира, 43;

пгт Новотроицкое, ул. Соборная, 87-а;

г. Скадовск, ул. Александровская, 32;

г. Скадовск, ул. Гагарина, 59;

г. Скадовск, ул. Мариинская, 66;

пгт Каланчак, ул. Строителей, 18;

пгт Нижние Серогозы, ул. Высочина, 5;

пгт Ивановка, ул. Ивановская, 34;

пгт В. Рогачик, пер. Почтовый, 3;

пгт Чаплынка, ул. Грушевского, 38;

с. Великая Благовещенка, ул. Мира, 16;

пгт Горностаевка, ул. Торговая, 20;

пгт Великая Лепетиха, ул. Соборная, 6;

с. Тавричанка Каховского муниципального округа, ул. 40-летия Победы, 18.