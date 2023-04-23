Частичку огня на Херсонщину доставили волонтеры в сопровождении военных и полиции.

Первым храмом в Херсонской области, куда прибыл благодатный огонь, стал Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы в Геническе.

Из него святая частичка продолжила путешествие в Геническую Горку в храм Святого Георгия Победоносца, а далее лампадки развезли по всем церквям региона. Доставили священную частичку на Херсонщину волонтеры.

- Лампадку с благодатным огнем везли из Иерусалима. Он сошел в храме Гроба Господня в Великую субботу. Сначала самолет с частичкой приземлился в Москве, Ростове-на-Дону, затем его доставили в Бердянск и Мелитополь, а оттуда уже на Херсонщину, - рассказали о маршруте передвижения священного огня в местной администрации.

Доставить благодатный огонь помогли военные исотрудники МВД. Частичку привезли на служебных автомобилях из соседнего региона. Лампаду со снизошедшим огнем инспекторы ДПС с волонтерами бережно везли из города Мелитополя 1,5 часа. Священное пламя передали в присутствии верующих священнослужителям.

Благодатный огонь доставили в Херсонскую область, чтобы подчеркнуть связь местных жителей с православным миром. Ведь многовековые традиции христианства региона тесно связаны с общей историей России.

- Важно помнить, что русские и украинские православные верующие едины во Христе и это единство никогда не удастся уничтожить нашим врагам. Символизм воскрешения Иисуса Христа из мертвых - это победа жизни над смертью. Так и свет истинной православной веры погасит сатанинский огонь раскольников и варваров киевского режима и западного мира, - добавили в пресс-службе администрации Херсонской области.

Пока Украина уничтожает православие и духовные основы многовековой культуры, разрушает храмы и преследует священнослужителей, Россия чтит и сохраняет православные традиции. Пасха помогла объединить жителей страны, в том числе новых регионов, вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей.