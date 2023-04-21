Оплатить услуги ЖКХ и мобильной связи в Донецке можно будет через сервисы Промсвязьбанка

Терминалы банка расположены в доступных местах. Фото: пресс-служба ПСБ

Жители Донецка могут воспользоваться более 220 терминалами ПСБ, с помощью которых имеют возможность оплатить не только услуги ЖКХ и интернет, но также мобильную и стационарную телефонную связь и услуги других поставщиков. Терминалы расположены в доступных местах - в сетевых магазинах, на рынках, заправках, в офисах госучреждений и т.д. Об этом сообщили в пресс-службе Промсвязьбанка.

- Все платежи автоматизированы, что удобно и жителям города, и поставщикам услуг. Каждый терминал выдает чек, подтверждающий платеж. Оплата через терминалы востребована среди тех, кому привычнее и удобнее оплачивать услуги наличными, - пояснили в банке.

Еще один простой и быстрый способ оплаты коммунальных услуг, мобильной связи и прочего - интернет-банк и мобильное приложение ПСБ с широким функционалом. Им могут воспользоваться те, кто предпочитает проводить денежные расчеты онлайн. Однако для этого необходим счет в банке.

- Этот сервис доступен для всех жителей новых регионов, которые открыли счет в ПСБ, - напомнили в финансовом учреждении.

В банке подчеркнули, что предлагают населению удобство в решении повседневных бытовых вопросов.

Населению предлагают удобство в решении повседневных бытовых вопросов Фото: Мария ЛЕНЦ

- Возможность бесплатно оплатить коммунальные услуги или мобильную связь в интернет-банке или в платежном терминале ПСБ по дороге на работу или в магазин значительно упрощает повседневный быт людей, ускоряет расчеты и обеспечивает своевременное поступление платежей поставщикам услуг, - заявил управляющий Донецким филиалом ПСБ Александр Бобрик.