«Россия - страна возможностей» - это открытая платформа, созданная по поручению президента страны Владимира Путина, для разработки различных проектов, в которых могут поучаствовать и взрослые, и дети. Любой желающий может научиться здесь новым навыкам. Проекты дают равные возможности, чтобы каждый мог проявить себя, реализовать свой талант и профессиональный потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы.

Всего в программе 26 проектов и 12 конкурсов. На участие в некоторых из них сейчас как раз идет регистрация.

Например, можно отправить заявку на кадровый конкурс «Лидеры России». Это конкурс управленцев для руководителей нового поколения. 300 суперфиналистов получают по 1 миллиону рублей на выбранную программу обучения в российских вузах. Каждый сможет встретиться с наставником из числа ведущих управленцев страны и получить карьерные консультации. Но самая главная награда - зачисление в кадровый резерв и замещение высоких руководящих постов.

Наши лидеры

По аналогии с федеральным запущен и региональный кадровый конкурс «Лидеры возрождения». В нем, кстати, уже определились финалисты, которые поборются за главный приз - 1 миллион рублей на персонально выбранную программу обучения на территории России и руководящий пост.

Илия Останькович.

Так, Илия Останькович занимает должность и. о. заместителя начальника отдела управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Херсонской области. В ближайшее время его назначат главным внештатным неврологом, благодаря тому что он финалист конкурса «Лидер возрождения».

- Я решил участвовать в конкурсе, потому что хочу и могу помочь своему региону, для этого есть энергия, знания, стремление учиться новому и применять знания на практике. Во время проекта меня окружали умные и прекрасные люди, с которыми мы участвовали в разнообразных конкурсах, начиная от планирования постройки жилого комплекса и решения производственных задач на авиастроительном заводе до ликвидации техногенных катастроф, - рассказывает Илия Останькович.

Медицина не стоит на месте, и каждый день в области науки происходят новые открытия. По словам финалиста, конкурс открыл для него новый пласт знаний.

- Полученные знания и опыт буду применить на благо Родины и народа. И обязательно продолжим двигаться только вперед, так как дорога возникает под шагами идущего, - заключил Илия Останькович.

Владимир Массаковский.

Начальник отдела аналитических исследований, экспертной оценки технологий и информатизации министерства цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области Владимир Массаковский тоже решил не упускать шанс и попробовать свои силы в «Лидерах возрождения».

- Обстановка на конкурсе была динамичной, чувствовались энергия и целеустремленность участников. Самое важное - мы понимали, что все заодно, мы идем к одной благородной, пусть и непростой цели. Многие прочувствовали, что у нас есть большая команда, собранная из разносторонних, талантливых людей с чистым сердцем. У конкурсантов есть надежда и шансы развиваться дальше, - поделился своими впечатлениями Владимир Массаковский.

Во время конкурса все участники не только обучаются новому. Они объединяются, чтобы помочь местным жителям. Например, Владимир Массаковский вместе с другими участниками под открытым небом в ветреную погоду собирали продукты питания для нуждающихся, обучались оказанию первой помощи и плетению маскировочных сетей.

- Часть поехала помочь семье военного с укладкой шифера. Эти дела не всегда замечают, сверхъестественного ничего в умении нет, но это непосредственная помощь человеку, - вспоминает Владимир Массаковский. - Знаете, очень ценно, что люди готовы приехать из самых разных мест Отечества, не утрачивая свою связь с малой родиной, поехать в регионы Новороссии поднимать экономику, культуру, медицину.

Другие проекты

Если говорить о других проектах, то молодежи может понравиться «Начни игру». Этот конкурс нацелен на разработчиков игр, дизайнеров, гейм-дизайнеров, программистов и всех тех, кто хотел бы начать свою карьеру в геймдеве. Принять участие может любой желающий в возрасте от 14 лет.

Также сейчас проходит ХХ Всероссийской конкурс «Моя страна - моя Россия». В этом году представлено 15 номинаций, которые охватывают весь спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий. Участие в конкурсе даст авторам наиболее актуальных инициатив гранты и премии. Также финалисты смогут получать стажировку и даже официально трудоустроиться в партнерских организациях.

- В этом году мы получили большое количество заявок на участие от людей, заинтересованных в процветании своей малой родины. В XX сезоне было зарегистрировано более 100 тысяч участников, почти на 10 тысяч больше, чем в предыдущем, - рассказал первый заместитель гендиректора АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Агафонов.

Время не стоит на месте, и сейчас как никогда актуально продвижение через соцсети. Проект «ТопБЛОГ» - для тех, кто хочет стать популярным блогером, развить свой личный бренд и освоить самые современные инструменты с эффективной поддержкой экспертов. Участники смогут лично познакомиться с блогерам-миллионниками, звездами шоу-бизнеса и представителями SMM. А победители заключат контракты с партнерами проекта. Также финалистам обеспечено продюсирование блога и личного бренда. Регистрация для участия в проекте открыта до 20 апреля.