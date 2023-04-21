Выходные дни в мае в ДНР 2023: когда и сколько будем отдыхать

У жителей будет больше времени для отдыха Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

У жителей Донецкой Народной Республики будут дополнительные выходные дни в мае в ДНР 2023. Это связано с предстоящими праздниками. Такую информацию обнародовали в Администрации Главы Республики.

- В первой половине мая жителей ДНР ждут дополнительные выходные, - сообщили там.

Уточняется, что жители Республики будут отдыхать 1 мая - на Праздник Весны и Труда и 9 мая - на День Победы.

Также нерабочими дополнительными днями будут считаться 8 мая - в связи с переносом праздничного дня с 8 января этого года, и 11 мая, когда жители ДНР будут отмечать День Донецкой Народной Республики.

Предпраздничный рабочий день 10 мая, по требованиям закона, должен быть сокращен на один час.

Май - традиционное время для запуска аттракционов в излюбленном месте отдыха горожан. Однако теперь на его работу влияет сложная обстановка.

- В связи с проведением СВО и угрозой агрессии со стороны украинских вооруженных формирований время запуска аттракционов будет зависеть от обстановки на территории города, - заявили в Донецкой мэрии.

Несмотря на неспокойную обстановку в столице ДНР, коммунальщики активно облагораживают парк к началу нового сезона. Они высаживают растения, красят скамейки, занимаются подготовкой к запуску аттракционов и фонтанов.