В Горловке предотвратили покушение на мэра города Ивана Приходько

Иван Приходько. Фото: Администрация Горловки

Житель Горловки, завербованный украинскими спецслужбами, попал под оперативное наблюдение УФСБ России по ДНР с момента его вербовки СБУ.

ГОТОВИЛ ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО

- Местный житель Горловки Артем Пызин в марте этого года получил задачу по наблюдению за главой администрации города Иваном Приходько, установлением маршрутов его передвижения и мест пребывания. Затем, следуя инструкциям СБУ, Пызин в одном из заброшенных зданий попытался собрать взрывное устройство, которое взорвалось у него в руках, - приводит слова сотрудника Управления ФСБ по Республике Донецкое агентство новостей.

В результате взрыва Пызин погиб на месте. ФСБ ведет установление и розыск всех участников и организаторов готовившегося покушения.

ЗАСЛУГА ФСБ

- То, что мы с вами сейчас разговариваем, - это заслуга сотрудников спецслужб, в данном случае, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, - сказал сам Иван Приходько.

По словам мэра, злоумышленники планировали устранить его при помощи взрывчатки, причем в таком количестве, что от нее пострадали бы и находящиеся рядом с ним сотрудники администрации, и жильцы расположенного рядом дома.