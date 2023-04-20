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Политика20 апреля 2023 19:37

Наступать помогают «Солнцепеки»: В ДНР показали кадры работы тяжелой огнеметной системы по позициям ВСУ на Авдеевском направлении

Российские военнослужащие шаг за шагом продолжают освобождение Донбасса
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
В наступлении на Авдеевском направлении российским военнослужащим помогают «Солнцепеки». Фото: скриншот видео t.me/nm_dnr

В наступлении на Авдеевском направлении российским военнослужащим помогают «Солнцепеки». Фото: скриншот видео t.me/nm_dnr

Поддержку штурмовым группам российских военнослужащих на Авдеевском направлении оказывают одни из самых мощных систем вооружения имеющихся на вооружении армии России – тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Об этом сообщили в телеграм-канале Народная милиция ДНР, опубликовав кадры работы по позициям ВСУ.

- Их экипажи (систем ТОС-1А «Солнцепек») наносят удары с закрытых позиций по укреплениям противника в темное время суток для того чтобы затруднить обнаружение боевой машины с вражеских беспилотных летательных аппаратов, - говорится в сообщении.

«Кощей» рассказал о преимуществах «Солнцепека». Фото: скриншот видео t.me/nm_dnr

«Кощей» рассказал о преимуществах «Солнцепека». Фото: скриншот видео t.me/nm_dnr

Офицер Вооруженных Сил Российской Федерации с позывным «Кощей» рассказал о преимуществах данного вооружения.

- «Солнцепек» поражает закрытые позиции противника, блиндажи, хорошо забетонированные укрытия и не оставляет противнику шанса на выживание, - рассказал «Кощей».

Отмечается, что системы ТОС-1А «Солнцепек» с помощью термобарических боеприпасов могут поражать живую силу противника даже в бетонных бункерах.

- Так как огнесмесь проникает в самые узкие щели и вентиляционные отверстия и выжигает воздух вместе со всем живым, - подчеркнули в НМ ДНР.

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