«Экономика России сильнее, чем надеялись недружественные страны»: Спикер парламента ДНР принял участие в заседании Госдумы

На заседании Государственной Думы. Фото: ТГ-канал Владимира Бидевки

Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидевка в режиме онлайн принял участие в заседании Государственной Думы Российской Федерации, где был представлен годовой отчет Центрального банка России.

- По итогу рассмотрения с удовольствием могу констатировать, что объединенному Западу так и не удалось «разорвать в клочья» экономику нашей Родины. Несмотря на то, что Россия более года живет в жестком санкционном режиме. Совершенно незаконно были заморожены валютные резервы, наложен запрет на операции с российскими ценными бумагами, финансовую систему нашей страны отключили от каналов коммуникаций. И это только часть санкционного айсберга, - сообщил спикер парламента нового региона.

Владимир Бидевка констатировал, что Россия выдержала весь этот беспредел. Слаженная работа Государственной Думы, Правительства Российской Федерации и Центрального Банка обеспечила принятие эффективных антикризисные мер, позволила стабилизировать экономику и предоставить необходимую поддержку социально уязвимым категориям граждан.

- Жизнь продолжается, - продолжил председатель НС ДНР. - Убежден, разделаемся с нацизмом, несомненно. И возродим наш родной Донбасс.