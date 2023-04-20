В ДНР улучшают качество мобильной связи: что уже сделано

В ДНР улучшают качество мобильной связи Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой народной Республике продолжают работать над улучшением качества мобильной связи. Сегодня «Республиканский оператор связи» («РОС») «Феникс» запустил сразу несколько дополнительных базовых станций

- 20 апреля на территории Буденновского, Калининского, Пролетарского (г. Моспино), Ленинского, Кировского и Ворошиловского районов города запущено в эфир восемь дополнительных базовых станций, которые осуществляют вещание в стандарте 4G, - отметили в пресс-службе Республиканского оператора связи.

Также «Феникс» модернизировал оборудование объекта связи в Кировском районе Донецка. Сообщается, что это улучшит работу сервисов голосовой связи и высокоскоростного мобильного интернета в стандарте 4G.

Часто сотрудникам предприятия приходится устранять неполадки со связью, связанные с последствиями обстрелов.

Сегодня работники «РОС» провели модернизацию оборудования двух объектов связи в Волновахе. Ранее они были повреждены обстрелами.

- Дополнительные базовые станции, выведенные в эфир в стандарте 4G, способствуют увеличению емкости сети и повышению средней скорости мобильного интернета в пределах зоны вещания, - отметили в «РОС». - Также продолжаются ремонтно-восстановительные работы на объектах связи в Еленовке и Ясиноватой, где ранее обстрелами со стороны украинских вооруженных формирований была повреждена телекоммуникационная инфраструктура «РОС» и линии электропередач, питающие базовые станции.

Ранее было восстановлено вещание двух базовых станций, расположенных в районе Холодной Балки в Макеевке и выведены в эфир дополнительные базовые станции в Червоногвардейском районе Макеевки и в Буденновском районе Донецка. Это повлияло на увеличение скорости мобильного интернета в стандарте 4G и повысило качество сигнала.

Жители ДНР ожидают, что проведенные работы повлияют на улучшение качество мобильной связи.

- Надеемся, что качество сети улучшится, - говорит житель Червоногвардейского района Макеевки Олег. - Хочется, чтобы связь наконец-то была стабильно хорошей и качественной, без перебоев. Но, при этом, есть понимание, что порой проблемы со связью – это последствия обстрелов, перебитые линии.

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В Херсонской области восстановлены услуги мобильного оператора связи

«Феникс» предоставляет услуги мобильной связи в том числе и в Херсонской области. На днях работниками «Республиканского оператора связи» ликвидированы последствия аварии на телекоммуникационной инфраструктуре, из-за которой были неполадки со связью Алешкинского, Каланчакского и Каховского районов Херсонской области.

- Доступ к услугам мобильного оператора связи «Феникс» восстановлен в полном объеме, - сообщил «Феникс».