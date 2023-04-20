Денис Пушилин на заседании Совета при Президенте по развитию местного самоуправления: «Рассчитываем на поддержку коллег. Нам есть многому чему сейчас учиться»

Денис Пушилин принял участие в Совете при Президенте по развитию местного самоуправления. Фото: скриншот видео kremlin.ru

20 апреля Президент Российской Федерации Владимир Путин провел в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию местного самоуправления. В совещании принял участие временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации руководителя региона.

В начале совещания Владимир Путин обратился к работникам муниципальных образований. С своем обращении Президент России отметил значимость их труда и поздравил с наступающим профессиональным праздников (День местного самоуправления отмечается в РФ 21 апреля, - Авт.).

- Понимаю, что в вашей работе трудностей хватает, далеко не везде есть необходимые финансовые ресурсы, но когда в муниципальных образованиях трудятся неравнодушные, энергичные, честные, порядочные люди, проявляющие искреннюю заботу о жителях, то именно там и добиваются эффективного решения возникающих проблем, - обратился к участникам Владимир Путин.

Владимир Путин в режиме видеоконференции провел заседание Совета при Президенте по развитию местного самоуправления. Фото: kremlin.ru

Также Президент России подчеркнул, что Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области нуждаются в поддержке в вопросах интеграции в единую систему публичной власти РФ.

- Долгие годы они жили совершенно в других, отличных от российских условиях и регионального, и муниципального управления, и нужно с теплотой, с заботой оказывать вашим коллегам всю необходимую помощь при интеграции новых регионов в единую систему публичной власти России, - сказал Путин.

Также Владимир Путин акцентировал внимание на том, что повышение благополучия и качества жизни граждан – базовый приоритет работы публичной власти. Кроме этого, необходима результативная обратная связь с гражданами.

- Муниципальные власти безусловно должны находиться с жителями в постоянном контакте, внимательно слушать и слышать их запросы и чаяния, быстро реагировать на эти запросы, - говорит Президент РФ. - Опыт показывает, что цифровизация повышает уровень качества и действенности такой обратной связи. Этот опыт, конечно же, необходимо распространить и на муниципальный уровень. Но подчеркну, что цифровизация сама по себе не заменит никаких личных контактов и встреч с людьми.

На совещания выступил и временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики. Денис Пушилин рассказал, как в регионе происходит процесс становления местного самоуправления.

- Для нас очень интересен опыт различных субъектов Российской Федерации, потому что мы шли несколько по иному пути, и все эти девять лет у нас были свои особенности, - признался врио Главы ДНР.

Денис Пушилин принял участие в Совете при Президенте по развитию местного самоуправления. Фото: kremlin.ru

По словам Пушилина, власти региона видят, что во многих субъектах Российской Федерации есть очень хорошие и яркие примеры, и Республике есть чему учиться.

- Именно поэтому мы особое внимание обратили бы как раз на возможность обучения наших специалистов, - сказал Денис Пушилин.

Врио Главы ДНР отметил, что сейчас в Республике только предстоит подойти к полностью выстроенной модели управления муниципалитетом, как это принято и как это уже реализовано в России

- Рассчитываем на поддержку коллег. Нам есть многому чему сейчас учиться, потому что подотстали, - говорит Пушилин. - Очень много было в ручном режиме выстроено, сейчас этого недостаточно, чтобы закрыть потребности наших жителей, особенно с учетом того, что мы теперь Россия и требования возрастают. Абсолютно справедливо, но, соответственно, и мы не имеем права стоять на месте. Поэтому сейчас будем более широко погружаться в повестку, и у нас такая возможность есть.