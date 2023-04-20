В Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела ВСУ погибла женщина

ЧП произошло на улице Румынской Фото: Иван ЖИЛЯК

Сегодня, 20 апреля, в прифронтовом Куйбышевском районе Донецка в результате артудара ВСУ погибла мирная жительница. ЧП произошло на улице Румынской.

ЧП произошло на улице Румынской Фото: Иван ЖИЛЯК

Куйбышевский район под огнем боевиков с 2014 года. Сейчас неонацисты применяют поставленные странами НАТО дальнобойные артиллерийские установки повышенной разрушительной мощности.

- Донецк (Куйбышевский район): по улице Румынской, 2 погибла женщина 1968 года рождения, - говорится в сводке СЦКК ДНР.

На месте трагедии вместе с военными экспертами работают правоохранители. Установлено, что со вчерашнего вечера по Куйбышевке и Петровке враг выпустил 20 ракет калибра 155 миллиметров (стандарт НАТО).

ЧП произошло на улице Румынской Фото: Иван ЖИЛЯК

ЧП произошло на улице Румынской Фото: Иван ЖИЛЯК

Тем временем, украинские каратели не оставляют в покое Кировский и Петровский районы Донецка. В их направлении украинские войска выпустили аж 60 реактивных снарядов. В СЦКК назвали населенные пункты, откуда противник ведет огонь по мирным кварталам.

ЧП произошло на улице Румынской Фото: Иван ЖИЛЯК

ЧП произошло на улице Румынской Фото: Иван ЖИЛЯК

- Из Красногоровки прилетели 40 ракет, остальные – из Максимильяновки, - проинформировали в ведомстве.