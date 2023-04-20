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Политика20 апреля 2023 15:00

В Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела ВСУ погибла женщина

Только за прошедший час противник выпусти по столице 60 реактивных снарядов
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
ЧП произошло на улице Румынской

ЧП произошло на улице Румынской

Фото: Иван ЖИЛЯК

Сегодня, 20 апреля, в прифронтовом Куйбышевском районе Донецка в результате артудара ВСУ погибла мирная жительница. ЧП произошло на улице Румынской.

ЧП произошло на улице Румынской

ЧП произошло на улице Румынской

Фото: Иван ЖИЛЯК

Куйбышевский район под огнем боевиков с 2014 года. Сейчас неонацисты применяют поставленные странами НАТО дальнобойные артиллерийские установки повышенной разрушительной мощности.

- Донецк (Куйбышевский район): по улице Румынской, 2 погибла женщина 1968 года рождения, - говорится в сводке СЦКК ДНР.

На месте трагедии вместе с военными экспертами работают правоохранители. Установлено, что со вчерашнего вечера по Куйбышевке и Петровке враг выпустил 20 ракет калибра 155 миллиметров (стандарт НАТО).

ЧП произошло на улице Румынской

ЧП произошло на улице Румынской

Фото: Иван ЖИЛЯК

ЧП произошло на улице Румынской

ЧП произошло на улице Румынской

Фото: Иван ЖИЛЯК

Тем временем, украинские каратели не оставляют в покое Кировский и Петровский районы Донецка. В их направлении украинские войска выпустили аж 60 реактивных снарядов. В СЦКК назвали населенные пункты, откуда противник ведет огонь по мирным кварталам.

ЧП произошло на улице Румынской

ЧП произошло на улице Румынской

Фото: Иван ЖИЛЯК

ЧП произошло на улице Румынской

ЧП произошло на улице Румынской

Фото: Иван ЖИЛЯК

- Из Красногоровки прилетели 40 ракет, остальные – из Максимильяновки, - проинформировали в ведомстве.

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