В Донбассе проект «Спасибо, братцы» открыл прием заявок от демобилизованных студентов, желающих оздоровиться

«Спасибо, братцы» реализует президентская платформа «Россия - страна возможностей» Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Демобилизованные студенты, желающие принять участие в оздоровительном проекте «Спасибо, братцы», уже могут подавать заявки на ее сайте. Об этом заявил на пресс-конференции в Донецком агентстве новостей координатор специальных проектов АНО «Россия - страна возможностей» в ДНР Никита Киосев.

- В проект открыты двери всем участникам данной категории. До 1 июня у нас подают заявки наставники, и изначально первыми поедут на образовательный курс именно наставники. Далее для всех участников летом пройдет целый цикл мероприятий: знакомство, общение, построение личного пути, дорожной карты развития, чтобы каждый в это был вовлечен, - рассказал Никита Киосев.

При подаче заявки можно выбрать одну из двух категорий и стать либо участником, если вы являетесь демобилизованным студентом и хотите стать участником проекта, либо наставником, если хотите пройти обучение и помогать возвращаться к мирной жизни тем, кто участвовал в специальной военной операции.

Сегодня между Москвой, Донецком и Луганском прошла совместная пресс-конференция о регистрации на обновленный проект «Спасибо, братцы» для демобилизованных студентов из ДНР и ЛНР.

Пилотный проект «Спасибо, братцы» был реализован президентской платформой «Россия - страна возможностей» в декабре 2022 года. Пятьдесят студентов из Луганской и Донецкой Народных Республик прошли программу реабилитации в Москве.

«Россия - страна возможностей» - автономная некоммерческая организация, созданная по инициативе Президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Платформа объединяет 26 конкурсов, проектов и олимпиад. За четыре года работы участниками проектов стали 18 млн человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами - больше 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций.