Водовод из реки Дон для снабжения жителей ДНР планируется запустить к 1 мая

Строители построили инфраструктуру в рекордные сроки, совершив трудовой подвиг. Фото: Военно-строительный комплекс Минобороны РФ

Новый водовод «Дон-Донбасс», первую его очередь, планируют запустить к началу мая. Об этом заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин на заседании коллегии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

- Запланировано реализовать к 1 мая 2023 года первый этап водовода из реки Дон к каналу Северский Донец - Донбасс протяженностью 194 километра и мощностью водозабора 288 тысяч кубических метров в сутки, - передает слова Дениса Пушилина ТАСС.

НАЧАТ ЗАБОР ВОДЫ ИЗ РЕКИ ДОН

В конце марта военные строители приступили к забору воды из реки Дон для заполнения накопительных резервуаров водовода.

- Запущена первая из насосных станций. Забилось сердце водовода Ростов-на-Дону - канал Северский Донец - Донбасс. Это две ветки по 200 километров каждая, а также семь насосных станций. Впереди - поэтапное наполнение водой накопительных резервуаров, запуск системы очистки, гидравлические испытания, комплексная настройка всего оборудования и его тестирование в рабочем режиме, - сообщил руководитель проекта Военно-строительного комплекса Минобороны Алексей Леонов.

ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА

Проект реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. Строительство водовода началось в декабре 2022 года. Новый трубопровод наполнит канал Северский Донец - Донбасс, откуда питьевая вода будет поступать в города и поселки.

Проблемы с водой в ДНР начались в феврале прошлого года. Во многих районах Донецка жители до сих пор набирают воду раз в три дня вечером из кранов, выведенных в подвалах многоэтажек. Выше первого этажа вода зачастую не поднимается.