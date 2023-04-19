«Главное – не «для галочки», а для людей»: Председатель Правительства ДНР провел в Волновахе оперативный штаб по восстановлению города

На Штабе были подняты важные вопросы. Фото: ТГ/Солнцев о восстановлении

Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев побывал с рабочим визитом в Волновахе, где проверил готовность двух многоквартирных домов к заселению и провел оперативный штаб по восстановлению города.

- До совещания проверил готовность двух многоквартирных домов к приему новоселов. Эти трехэтажки в кратчайшие сроки возвели шефы-регионы – Челябинская область и Ямало-Ненецкого автономного округа. Зашел в несколько квартир – небольшие, но очень светлые и уютные, - рассказал Евгений Сонцев в своем телеграм-канале.

Глава Правительства Республики отметил, что на оперативном штабе по восстановлению Волновахи было принято принципиальное решение.

- В ближайшие недели вводим дома в эксплуатацию и передаем их городской администрации, ну а ключи получат те волновахцы, которые наиболее других сегодня нуждаются в жилье, - подчеркнул премьер-министр ДНР.

На Штабе также обсуждались вопросы о подготовке к будущему осенне-зимнему периоду. По словам Солнцева, в этом направлении предстоит изрядно поработать.

- Главное – не «для галочки», а для людей, - говорит Евгений Солнцев. - Перед всеми службами четко поставлены задачи, определены сроки. Есть некоторые сложности по подготовке семи котельных, расположенных в сельских населенных пунктах Волновахского района. Держу вопрос на контроле.

В Волновахе готовят новый полигон для отходов. Фото: ТГ/Владимир Ежиков

Тем временем в Волновахе готовят новый полигон для отходов. На площадке побывал заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Владимир Ежиков.

- Она будет находиться рядом с действующим и иметь два участка под размещение ТКО. Обслуживать планирует Волноваху и близлежащие населенные пункты, - рассказывает Ежиков. - Преимущество в том, что там уже есть необходимая инфраструктура – на участках выполнена гидроизоляция и оборудована весовая для взвешивания машин при заезде и выезде. Могу оценивать степень готовности введения в эксплуатацию нового полигона как высокую.

Ранее в публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» сообщили «Комсомолке», что в Волновахе к ремонтно-восстановительным работам привлечены более тысячи строителей и свыше сорока единиц строительной техники.

Среди объектов, на которых «Единым заказчиком» завершены ремонтные работы - фельдшерско-акушерский пункт и амбулатория № 1, пять многоквартирных домов, школа и детский сад. Сейчас масштабные восстановительные работы продолжаются в корпусах Волновахской центральной районной больницы.