«Нужно привлечение инвестиций. И подходы должны быть нестандартные»: Врио Главы ДНР Денис Пушилин выступил на пленарном заседании Госдумы

Денис Пушилин подчеркнул, что в новые регионы нужно как можно быстрее привлечь инвестиции. Фото: er.ru

Государственная дума рассматривает в первом чтении пакет правительственных законопроектов о создании свободной экономической зоны на территориях новых регионов и льготах для ее участников.

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, выступая в Госдуме по поводу рассмотрения закона, заявил, что Донбасс хочет вернуться к своему естественному состоянию, когда он может обеспечить себя и помогать другим регионам.

- Важно, чтобы Донбасс вернулся к своему естественному состоянию, когда он обеспечивает себя и помогает другим регионам. Сейчас Донбассу помогает вся Россия, большая благодарность за это. Но для жителей Донбасса это неестественное состояние. Хотелось бы больше возможностей работать, больше рабочих мест. Нужно привлечение инвестиций. И подходы должны быть нестандартные, - сказал руководитель региона.

Пушилин также подчеркнул, что Свободная экономическая зона даст возможность привлечь инвестиции и создать новые рабочие места.

Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин отметил, что свободная экономическая зона предполагается единой.

- Она будет управлять и регулироваться федеральным органом исполнительной власти, который определит Правительство. И оперативное управление будет возложено на Фонд развития территорий, который сейчас существует, - заявил Топилин и добавил, что свободная экономическая зона будет создана на срок до конца 2050 года, что позволит обеспечивать свободу инвестиций и основные льготы. - Есть инициатива, в том числе от новых регионов, с тем, чтобы этот пакет законопроектов начал свое действие не с 1 января 2024 года, как предусмотрено, а раньше. Чтобы уже определенный инвестиционный поток в эти регионы пошел.

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