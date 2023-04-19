В ЛНР осудили на десять лет лишения свободы жителя Станично-Луганского района за шпионаж

Житель Петровки передавал сведения о дислокации подразделений Народной милиции ЛНР и количестве военной техники Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Верховный суд ЛНР приговорил жителя поселка Петровка Станично-Луганского района за шпионаж к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба суда.

- Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда ЛНР рассмотрено уголовное дело, расследуемое УФСБ (управлением Федеральной службы безопасности) России по Луганской Народной Республике, по обвинению гражданина Д., уроженца города Херсона, в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж, то есть передача или собирание по заданию иностранной разведки или лица, действующего в ее интересах, сведений для использования их против безопасности государства), - говорится в сообщении.

В ходе следствия выяснилось, что сотрудник Службы безопасности Украины, используя социальные сети, установил контакт с Д., проживавшим в тот момент в Петровке, предложил ему «негласное сотрудничество по выполнению заданий, направленных против безопасности Луганской Народной Республики».

Житель Петровки должен был собирать сведения о дислокации подразделений Народной милиции ЛНР, о количестве военной техники, а также другие сведения военного характера. Мужчина, исходя из своих политических взглядов, согласился работать на СБУ.

Верховный Суд ЛНР признал, что гражданин Д. совершил умышленное особо тяжкое преступление против конституционного строя и безопасности государства. По результатам судебного разбирательства обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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