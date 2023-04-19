В Луганске 22 театра из РФ, Беларуси, Абхазии и Кыргызстана примут участие в фестивале имени Павла Луспекаева «Госпожа Удача»

Организаторы рассказали, что постановки театров будут доступны зрителям в Интернете - это удобно и обеспечивает безопасность. Фото: Марина Сулименко/ЛИЦ

Более 20 театральных коллективов из России, Беларуси, Кыргызстана и Абхазии примут участие в ежегодном открытом международном театральном фестивале имени Павла Луспекаева «Госпожа Удача». Об этом на брифинге в ЛИЦ сообщила заведующая литературно-драматургической частью Луганского академического русского драматического театра (ЛАРДТ) имени Луспекаева Ирина Цой.

- В этому году принимают участие 22 театральных коллектива. Это наши коллеги, с которыми мы уже достаточно давно сотрудничаем - театры Российской Федерации. Наверное, это не случайность, что почти все коллективы будут представлять именно спектакли русской классики, - рассказала Цой.

Представитель ЛАРДТ уточнила, что, кроме российских, в фестивале примут участие коллективы из Абхазии, Беларуси и Кыргызстана.

Начальник управления культуры и туризма Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР Яна Мирошниченко отметила, что в нынешнем году фестиваль пройдет с 20 по 27 апреля в онлайн-формате: показы спектаклей участников фестиваля состоятся в интернете.

- Все постановки и театральные успехи станут доступны каждому зрителю, не выходя из дома, что удобно и обеспечивает безопасность для каждого, - добавила Мирошниченко.

Напомним, в 2022 году ежегодный открытый международный театральный фестиваль имени Павла Луспекаева "Госпожа Удача" также прошел в онлайн-режиме, в нем приняли участие 17 театральных коллективов.

В 2012 году луганский русский драмтеатр учредил и провел первый театральный фестиваль "Госпожа удача", в котором приняли участие 13 театров из Украины, России и Беларуси. Первый возрожденный после активных боевых действий театральный фестиваль имени Луспекаева прошел в 2017 году с 20 по 23 апреля. В нем приняли участие артисты из шести театров ЛНР и России.

Дата начала фестиваля приурочена ко дню рождения заслуженного артиста России, известного советского актера театра и кино, начинавшего свою актерскую карьеру на сцене Луганского театра Павла Луспекаева, которому 20 апреля 2023 года исполнилось бы 96 лет.

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