Министр здравоохранения РФ: Пациенты с тяжелыми заболеваниями из Донбасса имеют возможность получать высокотехнологичную помощь в передовых клиниках России

Михаилу Мурашко (справа) продемонстрировали, как внедряется современное оборудование в медучреждениях Донбасса. Фото: Правительство ЛНР

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил свыше десяти медицинских учреждений ДНР и ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

Мурашко заявил, что более 70 объектов уже отремонтировано. Также активно идут восстановительные работы в Мариуполе, открываются новые поликлиники с современным оборудованием.

ЧТО ПОКАЗАЛИ ПРОФОСМОТРЫ ДЕТЕЙ

Министр сообщил, что профилактические осмотры детей в новых регионах движутся к завершению — уже осмотрены более 225 тысяч детей. В частности, в ДНР - более 77 тысяч детей.

- Необходимо отметить, что для диспансеризации детей были приобретены специальные автомобили, укомплектованные медоборудованием, которое развёртывается непосредственно школах и детских садах. Это показало свою эффективность, — сказал Мурашко.

Новые передвижные мобильные комплексы позволяют оказывать профилактическую помощь в сельской местности и взрослым.

Для проведения диспансеризации прибыли специалисты из различных регионов России. Мурашко провел с ними встречи. Врачи отмечают, что в каждом втором случае выявленное заболевание обнаруживается впервые. Выявляются заболевания глаз, опорно-двигательного аппарата, эндокринной системы.

К работе привлечены специалисты федеральных и ведущих региональных центров — это позволяет оперативно провести необходимые консультации по любому из направлений.

31 ребенок с тяжелой патологией направлен в федеральные центры — там они получают необходимое лечение.

ФИНАНСОВАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА МЕДИКОВ

Министр здравоохранения РФ посетил Полевой многопрофильный госпиталь Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Специалисты госпиталя осмотрели и оказали помощь почти 13 тысячам жителей Мариуполя. Более 850 из них — это дети.

Далее Михаил Мурашко осмотрел отделения Донецкого клинического территориального медицинского объединения, Центра первичной медико-санитарной помощи №11 города Донецка и Института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака.

— Важными являются маршрутизация и обеспечение доступа к новым технологиям пациентов с тяжелыми заболеваниями. На сегодняшний день уже выстроена система направления в федеральные клиники, а также телемедицинские консультации с ведущими специалистами нашей страны. Пациенты имеют сегодня возможность получать высокотехнологичную медицинскую помощь в передовых клиниках, — сказал Мурашко.

В Донецком национальном медицинском университете министр встретился с ректором Григорием Игнатенко и посетил аккредитационно-симуляционный центр, в котором проходят обучение и аккредитацию молодые медики.

Ряд медицинских учреждений министр посетил и в Луганске. С министром здравоохранения ЛНР Наталией Пащенко обсудили вопросы поставок необходимого оборудования и организации текущих ремонтов.

В Луганском государственном медицинском университете имени Святителя Луки Михаилу Мурашко показали учебные аудитории, кафедры, анатомический музей и симуляционные классы, где можно отработать или проверить навыки на лапароскопическом тренажере.

После министр ознакомился с оснащением автомобилей скорой медицинской помощи и передвижными ФАПами, пообщался с медиками, работающими с новой техникой.

— Практически весь автотранспорт скорой медицинской помощи обновлен — коллеги сегодня работают на современном оборудовании, — сказал Михаил Мурашко.

Он подчеркнул, что немаловажной является и финансовая поддержка медицинских работников.

- Повышение заработной платы и социальные выплаты каждому врачу в первичном звене здравоохранения ведут к росту кадровой обеспеченности медицинской службы. В новых российских регионах начинают работать программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Таким образом, финансовая поддержка укрепляет кадровый потенциал, — отметил министр здравоохранения РФ.

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