«Приезд Путина в ЛНР бесценен для поддержания боевого патриотического настроя защитников Донбасса»: В Республике высоко оценили значение визита Президента РФ

Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике. Фото: Скриншот видео «Известия»

Совещание Президента России Владимира Путина с военнослужащими в ЛНР в очередной раз подтверждает вовлеченность руководителя государства в ход специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил врио Главы ЛНР Леонид Пасечник.

Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике, где принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении.

- Визиты Президента России в новые регионы становятся регулярной практикой. Как и в случае с поездкой в Мариуполь, поездка не была объявлена заранее. Внезапный визит Президента - еще одно подтверждение вовлеченности нашего лидера в ход специальной военной операции. Он стремится лично увидеть ситуацию, как она есть. Это подход, позволяющий максимально быстро узнать любые проблемы и реагировать на них. И его необходимо брать как образец руководителям всех уровней, - написал у себя на странице в Телеграм-канале Пасечник.

Он поблагодарил лидера государства за внимание и искреннее, чуткое отношение к защитникам Родины.

- Посещение Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами России штаба национальной гвардии "Восток" в ЛНР в начале светлой пасхальной недели дорогого стоит! Личный пример Президента вдохновляет. Засучить рукава и работать, поддерживать на фронте ребят - вот что необходимо для общей Победы! - уверен Пасечник.

Представитель Республики в Совете Федерации Дарья Лантратова считает, что визит Путина в штаб Нацгвардии в ЛНР является бесценным для поддержания боевого патриотического настроя защитников Донбасса.

- Визит Владимира Путина - бесценен для поддержания боевого патриотического настроя наших ребят, - заявила сенатор.

Она напомнила, что президент приехал в ЛНР после визита в штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении.

- Получать достоверную информацию о происходящем на фронте не только из докладов военных начальников, но и от бойцов на передовой - единственно возможный подход для Верховного главнокомандующего. А еще напрямую общаться с военнослужащими, слышать их и поддерживать - просто необходимо для успешного выполнения боевых задач, для нашей Победы! – подчеркнула Лантратова.

Напомним, это первое посещение Президентом РФ Херсонской области и Луганской Народной Республики. В предыдущий раз Путин был с поездкой в новых регионах РФ 19 марта, когда он приехал в Мариуполь. Тогда же Путин посетил Ростов-на-Дону, где провел совещание в штабе специальной военной операции.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Готовы оказать поддержку, чтобы не чужие нам люди перестали страдать»: Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с врио Главы ДНР Денисом Пушилиным предложил помощь Донбассу

Врио Главы ДНР Денис Пушилин встретился с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко (подробнее)