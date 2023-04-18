«На каждой фотографии мы видим несломленный Донбасс»: В Мордовии открылась выставка с работами донецких фотографов

В Мордовии открылась выставка с работами донецких фотографов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В столице Мордовии – Саранске – открылась выставка «Донбасс: назад в будущее». На ней представлены работы донецких фотокорреспондентов - Александра Виткова, Александра Гаюка, Дениса Григорюка, Владислава Лемянского, среди авторов и фотокорреспондент «Комсомолки» - Андрей Трубецкий.

Также на выставке представлены фотографии из фондов Донецкого республиканского краеведческого музея.

Выставку посетил и Глава Мордовии Артем Здунов. Руководитель региона вручил благодарственные письма Андрею Трубецкому, Дмитрию Ягодкину, и Денису Гиригорюку.

Глава Мордовии Артем Здунов вручил благодарственные письма Андрею Трубецкому, Дмитрию Ягодкину, и Денису Гиригорюку Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Андрей Трубецкий Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Всегда приятно, когда твои работы замечают, приглашают на выставки. Это значит, что уровень мастерства действительно совершенствуется. Было очень приятно принять приглашение от Мордовии, с радостью приехал в Саранск, очень красивый и уютный город, очень современный обновленный, как и сам формат выставки, - говорит Андрей Трубецкий. - Было очень необычно, особенно идея с темным залом, организаторы действительно постарались сделать так, чтобы это было интересно и простым людям, и авторам работ. Тематика моих работ самая разнообразная - мирная жизнь, промышленность сельское хозяйство, период Специальной военной операции, последствия обстрелов на протяжении всех лет существования Республики.

Андрей рассказывает, что люди подходили к авторам работ, выражали восхищение и благодарность за труд, за правду, которую они доносят.

Всего на выставке представлено 300 фотографий. Первая часть экспозиции охватывает период с середины 20 века до 2014 года, рассказывает об истории региона и его знаменитых уроженцах, развитии промышленности.

В Мордовии открылась выставка с работами донецких фотографов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Мордовии открылась выставка с работами донецких фотографов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Во второй части экспозиции представлены фотографии, сделанные на территории Донбасса после 2014 года.

- Первая часть выставки – это мирная жизнь послевоенного Донбасса прошлого века, вторая часть – современный Донбасс. И это две большие разницы, - говорит Глава Мордовии Артем Здунов. - Но везде, на каждой фотографии, мы видим несломленный Донбасс, сильный регион, сильных, мужественных людей. Сделать эти фотографии, а тем более видеть эти кадры – не для слабонервных. Силы и мужества – жителям Донбасса, мы будем поддерживать и вместе поднимать этот регион с богатой историей и огромным будущим. Мы с Донбассом до конца!

Сообщается, что выставка будет работать в столице Мордовии не менее месяца.

В Мордовии открылась выставка с работами донецких фотографов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Мордовии открылась выставка с работами донецких фотографов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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