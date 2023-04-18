Народный фронт к годовщине проекта «Все для победы» намерен собрать средства для более 50 воинских подразделений

Ко Дню Победы ОНФ направит на передовую 240 машин. Фото: ОНФ

Общероссийский народный фронт в рамках нового сбора рассчитывает к годовщине проекта «Все для победы» поставить российским военным более 200 квадроциклов и свыше 2,5 тыс. индивидуальных рюкзаков для бойцов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ОНФ.

- По результатам сбора военкоров, открытого к годовщине проекта «Все для победы», Народный фронт рассчитывает совместными усилиями благодаря поддержке жителей России обеспечить самым необходимым более 50 воинских подразделений, а именно подарить боевым частям более 200 квадроциклов, а индивидуально бойцам — более 2500 рюкзаков с тепловизорами, перископами, тентами, маскировочными сетями, зарядными устройствами, обвесами для автоматов и другими нужными вещами, — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что военкоры объявили сбор 22 марта. Сегодня состоялась презентация первой партии техники и наборов для бойцов, которые уже закупили и готовы к отправке на передовую.

В июне 2022 года был объявлен проект «Все для победы!» по поддержке участников СВО и мирных жителей воюющих территорий. По последним данным, на эти цели собрано более 6 млрд рублей. Более полутора миллионов человек смогли проявить солидарность.

На пожертвования закуплено 259 автомобилей, 1669 беспилотных средств, 9900 бронежилетов, почти 30 тыс. аптечек, сотни тысяч единиц одежды и экипировки, радиостанций, печек-буржуек, спальников, тепловизионных прицелов, продуктовых наборов.

Общероссийский народный фронт — общественное движение, созданное в 2011 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

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