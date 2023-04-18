В ДНР до майских праздников шахтерам погасят долги по зарплате за три месяца

На шахте «Комсомолец Донбасса» сотни горняков скоро смогут подать документы на российский паспорт прямо на предприятии. Фото: МинУЭ ДНР

В Республике началось погашение задолженности по зарплате шахтерам за январь, февраль и март. Об этом сообщил министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков. Горняки получат выплаты после проведения казначейством необходимых технических операций.

- Мы понимаем, что, добывая уголь, шахтеры должны получать на-гора и зарплату. Надеемся, что сможем до майских праздников решить вопрос с долгами по зарплате горнякам, - заявил Чертков.

Также с 18 апреля на ряде угледобывающих предприятий начнут работать пункты приема документов на паспорт гражданина Российской Федерации. Благодаря этому сотрудникам можно будет оперативно подать весь пакет необходимых документов без отрыва от производства, не тратя время на стояние в очередях в подразделения Миграционной службы МВД.

В первую волну попадут крупнейшие шахты - «Шахтерская-Глубокая» (Шахтерск), «Прогресс» (Торез), «Шахта Комсомолец Донбасса» (Кировское).

Для подачи документов по месту работы нужно обратиться в отдел кадров и к назначенному времени подготовить полный пакет документов. По предварительным подсчетам количество шахтеров и членов их семей, желающих воспользоваться услугой, уже перевалило за 10 тысяч человек.

- Очень хорошо сделали, что по предприятиям теперь можно подать документы. У работяг нет времени «соревноваться» с пенсионерами - по ночам занимать очередь в Миграционную службу и потом весь день стоять в ожидании получения заветного талончика на подачу документов, - поделился житель Кировского Николай, который работает проходчиком на шахте «Комсомолец Донбасса».

Горнорабочий очистного забоя шахты «Прогресс» Анатолий по этой же причине отложил до лучших времен поход в Миграционную службу.

- Хотя без российского паспорта не могу поменять ни водительское удостоверение, ни номера на машину. Не могу оформить полис медстрахования, - перечислил горняк проблемы из-за отсутствия российского паспорта.

Теперь мужчина ждет приезда представителей Миграционной службы на шахту. Он заранее записался в отделе кадров, показал подготовленный пакет документов.

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