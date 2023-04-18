Сто детей из прифронтовых районов ДНР и ЛНР пройдут лечение в санатории «Клязьма» Московской области

Дети вместе с мамами проведут 21 день под наблюдением врачей, пройдут глубокую диагностику и индивидуальные курсы лечения. Фото: Скриншот видео ТГ/Мирошник

Более 20 детей из Северодонецка, Кременной и ряда других прифронтовых населенных пунктов ЛНР отправились на лечение и реабилитацию в санаторий «Клязьма», расположенный в Пушкино Московской области. Об этом сообщил общественный деятель Родион Мирошник.

- 23 ребенка и 17 мам из Северодонецка, Кременной и ряда других прифронтовых зон ЛНР отправились на курс восстановительного лечения в подмосковное Пушкино в санаторий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) «Клязьма», - написал в своем Telegram-канале Мирошник.

Он уточнил, что благодаря проекту «Помогаем нашим» и руководству ФМБА мамы и дети проведут 21 день под наблюдением врачей, пройдут глубокую диагностику и индивидуальные курсы лечения и реабилитации, получат консультации медиков, в том числе медицинских психологов и реабилитологов.

- Для большинства детей, отправившихся в "Клязьму", присутствие войны и всего с ней связанного стало неотъемлемой частью их жизни. Это не может не отразиться на здоровье и на психике детей. Они нуждаются в профессиональной помощи, заботе и поддержке, - подчеркнул общественный деятель.

Он проинформировал, что это уже вторая группа, прибывающая в "Клязьму" в рамках совместной акции ФМБА и гуманитарного проекта "Помогаем нашим".

- Первая группа мам и детей из Горловки уже прошли курс лечения и вернулись домой. Всего проект рассчитан на оздоровление и реабилитацию 100 человек из прифронтовых зон ЛНР и ДНР. На май мы планируем поездку для аналогичной группы из ДНР, - добавил Мирошник.

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