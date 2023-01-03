Шесть крупных российских застройщиков выразили готовность участвовать в программе льготного ипотечного кредитования в ДНР

Теперь жители смогут приобрести жилье в кредит под низкий процент Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Шесть крупных российских застройщиков уже изъявили готовность участвовать в строительстве нового жилья в ДНР, которое будет предоставлено жителям в ипотеку по льготной ставке. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

Он отметил, что в рамках поручений властей России были оценены потребности в жилых помещениях в ДНР. В Мариуполе уже определены площадки под строительство новых многоквартирных домов, а в Новоазовском районе - под строительство частных. Возведение первых зданий по программе льготной ипотеки начнется в текущем году.

Возведение новых домов по программе льготной ипотеки начнется в текущем году. Фото: Минстрой ДНР

- Более того, шесть крупных российских застройщиков выразили готовность участвовать в строительстве жилищной и социальной инфраструктуры в рамках программы. Переговоры продолжаем, - сообщил Хоценко.

Чиновник выразил признательность Президенту России Владимиру Путину и Правительству Российской Федерации за важное и своевременное решение о предоставлении жителям Республики льготной ипотеки под 2% годовых. Он добавил, что данное решение позитивно отразится на новом строительстве в ДНР в целом и станет еще одним уверенным шагом на пути к повышению качества жизни людей.

Напомним, что сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске льготной ипотечной программы для Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Льготный ипотечный кредит по ставке не более 2% годовых можно будет получить для приобретения и строительства жилья в этих регионах. Максимальный размер кредита по льготной ставке составит 6 миллионов рублей, а первоначальный взнос должен составлять не менее 10%.

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