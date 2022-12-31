На границе ЛНР и Белгородской области c 1 января введут особый режим въезда-выезда

Пересечь админграницу можно будет только при наличии документа, удостоверяющего личность. Фото: ФГКУ Росгранстрой

С 1 января 2023 года начнет действовать особый режим въезда с территории Луганской Народной Республики в Белгородскую область. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Главы ЛНР.

- Согласно протоколу решений заседания оперативного штаба Белгородской области с 1 января 2023 года вводится особый режим въезда на территорию Белгородской области с территории Луганской Народной Республики через автомобильные пункты пропуска Валуйки, Ровеньки и железнодорожный пункт пропуска Валуйки, - проинформировали там.

В ведомстве уточнили, что пропуск граждан РФ, ЛНР и ДНР через админграницу будет осуществляться только при наличии документа, который удостоверяет личность - российского паспорта, дипломатического, служебного или загранпаспорта РФ, паспорта ЛНР или ДНР, а для детей - свидетельства о рождении.

Пропуск лиц без гражданства допускается только при наличии действующего документа, удостоверяющего личность и признанного таковым в Российской Федерации, а также визы - если иное не предусмотрено международным договором РФ или указами Президента России.

Особый режим проезда будет действовать в обе стороны Фото: Иван ЖИЛЯК

В целях безопасности государства, сохранности общественного порядка и здоровья граждан въезд на территорию Белгородской области с территории Луганской Народной Республики запрещен для следующих категорий лиц:

- не имеющих документов или имеющих документы, сроки действия которых истекли (исключение составляет получение временного убежища в Российской Федерации);

- предъявивших для проверки поддельные, чужие или подложные документы;

- сообщивших о себе и цели своего пребывания в России заведомо ложную информацию;

- членов иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой была признана нежелательной на территории Российской Федерации;

- включенных в список лиц, которым запрещено въезжать в Российскую Федерацию в соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Уточняется, что аналогичные ограничения будут введены в отношении выезда из Белгородской области на территорию ЛНР.

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