Почетный шахтер Василий Савченко о дважды Герое Соцтруда Иване Стрельченко: Он был авторитетом среди шахтеров

Бригаду Стрельченко поздравляют с трудовым рекордом. ФОТО: Архив КП.

25 декабря1932 года родился Иван Стрельченко. Человек, ставший гордостью Донбасса и Советского Союза. Он был скромным при высоких чиновниках, а душой компании среди своих, обычных работяг. Так говорят о Стрельченко те, кто знал его лично.

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ И ЗВЕЗДНОЙ БОЛЕЗНИ НЕ БЫЛО

- Мне не посчастливилось работать в бригаде Ивана Ивановича, - говорит Почетный шахтер Василий Николаевич Савченко. – Работал в проходке в соседней лаве. Но с Иваном Ивановичем часто встречался в компаниях. Мы по – простому сидели «за бутыльком». Он с таким энтузиазмом рассказывал о новых пластах, горизонтах! Сейчас все говорят о том, что мол, люди, которые горят на работе, быстро сгорают. Но Стрельченко был не из тех. Жил работой, и это давало ему энергию. Получив Звезды Героя, думали – загордится. А он таким же простым и остался. Хотя благодаря его рекорду Донбасс гремел на всю страну. Что я могу о нем сказать? Настоящий, упрямый и упорный донецкий мужик!

Рекорд бригады Ивана Стрельченко выглядел так. За 31 рабочий день комбайном 2К-52 было добыто 170230 тонн угля. Рекорд не произвел бурной реакции: к тому времени Иван Стрельченко числился всесоюзной знаменитостью, в августе 1965 года он уже поразил угольщиков, добыв 55191 тонну угля из одного забоя.

Это тоже был рекорд, но – всеукраинский. Ивана Ивановича превратили в гордость, символ и Героя Соцтруда.

Выставка в Краеведческом музее Донецке в честь шахтерских достижений. ФОТО: ДРКМ

В апреле 1971 года, на XXIV съезде КПСС, партийный секретарь области Владимир Дегтярев построил на нем свое выступление. «Сын колхозника, погибшего при защите Севастополя, он приехал в Донбасс по комсомольской путевке… Когда его поставили во главе комсомольско-молодежной бригады, он увидел, что для освоения новой техники у него недостаточно знаний. Тогда Иван Иванович поступил и успешно закончил заочно горный техникум. Умение подойти к людям, поднять их на выполнение поставленных задач, повседневная забота о нуждах каждого члена бригады завоевали ему заслуженный авторитет среди шахтеров», — говорил Владимир Дегтярев.

ИЗ МАТРОСОВ – В ШАХТЕРЫ

Родился Иван Стрельченко 25 декабря 1932 года в Херсонской области – на берегу лимана, в селе Рыбальчем Голопристанского района. На родине Стрельченко помнят, он – самый знаменитый уроженец Рыбальчего. Достигнув призывного возраста, Иван Стрельченко попал на флот. И уже после этого в 1955 году по комсомольской путевке приехал в Донецк с товарищами по службе, зарабатывать деньги на достойную жизнь.

В Донецке Ивана приписали к шахтоуправлению №5-бис «Трудовское». Он действительно выделялся в шахтерской массе и умел «найти подход». Но, возможно, так и не смог бы стать мировой звездой, если бы не директор «Трудовского» Владислав Антипов. Этот человек возглавил предприятие в 1963 году. «Трудовское» и раньше не ходило в отстающих, но Антипов сделал его лучшим. Он «продавливал» использование у себя самой передовой техники, требовал от подчиненных выполнения, казалось бы, фантастических задач. Именно в это время на шахту пришел Стрельченко.

Его рекорд 1971 года, как и все рекорды угледобычи советских времен, стал результатом слаженной командной работы. Можно сказать, что на бригаду Стрельченко работала вся шахта. Однако и самого Стрельченко не называли «халявщиком», как некоторых других рекордсменов. Видный донецкий горняк Леонид Давыдов говорит о его роли: «Можно сказать, не выходя из шахты, он внедрил вахтовый метод работы, благодаря которому только одна бригада давала за смену 3-4 тысячи тонн угля. Теперь такие показатели иной раз у целого предприятия».

Ивана Ивановича Стрельченко не стало в ночь с 20 на 21 мая 2003 года. Он умер в своей квартире в Донецке от инфаркта миокарда.

- Он был последней шахтерской легендой. Занимал свое место в одном ряду с Никитой Изотовым, Алексеем Стахановым и другими рекордсменами СССР, - говорит со слезами на глазах Василий Савченко.

СПРАВКА «КП»

Шахта «Трудовская» - одно из ведущих угольных предприятий Донецка. Строить ее начали осенью 1931 года. Предприятие было открыто 15 февраля 1941 года. Когда началась война, шахта была затоплена, оборудование демонтировано. Немцы захватили Донецк (Сталино) во второй половине 1941 году и потребовали от жителей поселка восстановить шахту. Но отважные дончане сделали все возможное, чтобы фашистам не досталось ни одной тонны угля. После освобождения Сталино выяснилось, что шахта не подлежит восстановлению. И ее пришлось отстраивать заново. На это ушло почти 10 лет. Шахта начала работать в январе 1952 года. Запасы угля составляют 82,5 млн тонн, что дает возможность продолжить работу на срок около 100 лет.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

При обстреле ВСУ Донецка погибла женщина и ранены двое мужчин.

По Смолянке в Донецке украинские боевики выпустили 16 ракет РСЗО «Град». (подробнее)