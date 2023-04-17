«Отмести все суетное и проникнуться красотой и гармонией»: В Донецком ботаническом саду зацвели магнолия, миндаль и сакура

Так выглядит сакура возле администрации ботанического сада
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Теперь по Донецкому ботаническому саду можно совершать прогулки до 18.00. Об этом сообщает пресс-центр Сада.
- Сейчас посетители смогут увидеть цветущие растения в саду Евгения Кондратюка (назван в честь второго директора ботанического сада, при котором он достиг необычайного расцвета), Теневом и Японском саду. Привлекают внимание крокусы, ирисы, гиацинтики, адонисы, примулы, дикорастущий охраняемый тюльпан поздний, юнона и вальдштейния. Зацветают куртины нарциссов и сорта тюльпанов. Самое ожидаемое цветение апреля - сакуры и магнолии. Магнолия - древнейшее растение. Ученые нашли окаменелости, возраст которых 140 миллионов лет. Сакуры можно увидеть в Японском саду, - говорится в сообщении Донецкого ботанического сада.
«НОТКУ СЧАСТЬЯ» ПОДАРИЛИ ВЫПУСКНИКИ «ШКОЛЫ САДОВНИКА»
В Японский сад заходим через ворота-тории.
- Такие располагают перед восточными храмами, чтобы человек мог отмести все суетное и проникнуться красотой и гармонией, - рассказывает «КП» сотрудник орготдела Наталья Балабенко.
На входе цветущее бело-розовым (пока в бутонах) деревце с табличкой «Сакура».
- Этот сорт называется «Нотка счастья», деревце еще небольшое - продолжает гид. - Его подарили первые выпускники нашей Школы садовника. Будет цвести еще примерно неделю, может меньше. Но это далеко не все, что у нас цветет.
МИНДАЛЬ В РОЗОВЫХ БУТОНАХ, А АЙВА – В БЕЛЫХ
Возле чайного домика зацветают другие растения, считающиеся сакурами. Миндаль – в розовых бутонах, а яблоня и айва – в белых.
Цветет нежно-розовым цистена, слива Писсарди. Цветение сакур недолговечно - символизирует собой быстротечность внешней красоты и молодости. Затем зацветет еще одна сакура - вишня Саржента, высаженная поодаль, среди можжевельников.
Для современного человека сад в японском стиле - это место, где можно насладиться атмосферой спокойствия и ощутить единение с природой.
Погулять по парковой зоне стоит символических денег - 50 рублей с человека. Детей дошкольного возраста пропускают с родителями бесплатно. Донецкий ботанический сад открыт для прогулок каждый день с 9 до 18 часов.
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