Актер донецкой муздрамы Михаил Бовдуй сыграл главную роль в веб-сериале «Иван Васильевич не меняет профессию»

Донецкий актер сыграл главную роль в веб-сериале «Иван Васильевич не меняет профессию». Фото: кадр съемочного процесса

Артист Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени Бровуна Михаил Бовдуй сыграл главную роль в веб-сериале «Иван Васильевич не меняет профессию». Об этом сообщили в пресс-службе донецкой муздрамы.

- Артист нашего театра Михаил Бовдуй сыграл в веб-сериале «Иван Васильевич не меняет профессию» главную роль – Ивана Грозного, - рассказывают «КП» в пресс-службе театра. – Его пригласили на съемки поскольку он уже работал со съемочной командой на проекте «Альфа Р» (российско-донбасский художественный фильм в жанре триллер, -Авт.).

Донецкий актер сыграл главную роль в веб-сериале «Иван Васильевич не меняет профессию». Фото: кадр съемочного процесса

Съемки веб-сериала велись на протяжении 12 дней на территории Ростовского кремля. Проект был создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, АНО «Лига Хранителей Наследия» и медиакомпании «Русский Час».

Отмечается, что сериал еще находится на стадии производства, его трейлер выйдет в апреле-месяце, а премьера запланирована на 1 мая.

Михаил Бовдуй. Фото: Донецкая муздрама

Михаил Бовдуй работает в театре с 2008 года. Михаил - выпускник Луганского института культуры и искусств (курс при Донецком национальном академическом украинском музыкально-драматическом театре).

Бовдуй сыграл десятки ролей на сцене театра, снимался в кино и телевизионных рекламных роликах.

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