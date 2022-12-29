Повышение тарифов в ЛНР: Сколько будут платить жители Республики за услуги ЖКХ с 1 января 2023 года

С нового года платежки «пополнеют»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В ЛНР с 1 января 2023 года начнут действовать новые размеры коммунальных тарифов. Об этом сообщила председатель Государственного комитета тарифного и ценового регулирования Республики Лариса Духина.
Она уточнила, что платежки вырастут в среднем на 17 процентов.
- С учетом озвученного повышения, коммунальный платеж для семьи из трех человек, проживающих в двухкомнатной квартире, возрастет в среднем в месяц на 340-410 рублей, или на 17%, - заявила она.
В Республике повысят стоимость коммунальных услуг
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Так, согласно приведенной информации, с 1 января 2023 года тарифы на электроснабжение в ЛНР будут следующими:
при объеме потребления до 150 кВт-час в месяц - 1,83 рубля, рост к 2022 году - 27 копеек за кВт-час;
при объеме потребления от 150 кВт-час до 800 кВт-час в месяц - 2,49 рубля, рост - 37 копеек за кВт-час;
при объеме потребления более 800 кВт-час в месяц - 3,77 рубля, рост - 56 копеек за кВт-час.
Тариф на теплоснабжение - 37,34 рубля за один квадратный метр, рост к 2022 году - 5,59 рубля.
Тарифы на газоснабжение составят:
при использовании газа для приготовления пищи - 4,45 руб. за куб. м, рост к 2022 году - 67 копеек за 1 куб. м;
для отопления и приготовления пищи при потреблении до 2,5 тыс. куб. м в год - 3,79 рубля за куб. м, рост - 57 копеек.
Что касается холодного водоснабжения, то в среднем по Республике размер тарифа будет 39,56 рубля за куб. м, увеличение к 2022 году - 5,92 рубля за куб. м.
Водоотведение - 23,99 рубля за куб. м, цена выросла на 3,59 рубля за куб. м.
Плата за вывоз мусора в среднем увеличится от 4 до 8 рублей с человека в месяц.
Напомним, ранее сообщалось, что процесс выравнивания жилищно-коммунальных тарифов в ЛНР продлится 10 лет. На федеральном уровне приняли взвешенное решение о сглаженном переходе на российские тарифы.
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