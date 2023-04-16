«Нет ничего святого!»: В пасхальную ночь украинские боевики нанесли удары по центру Донецка и кафедральному собору

Пострадали прихожане кафедрального собора Донецка. Фото: скриншот видео ТГ "Типичный Донецк".

До самого последнего момента было неизвестно – будут ли в храмах ДНР пасхальные службы, крестный ход.

- Будем действовать по обстоятельствам, - говорили священники. – Главное – безопасность прихожан. В храмах вблизи линии соприкосновения были вывешены телефоны, по которым можно было навести справки, будет ли проводиться всенощная.

До этого были «прилеты» по храмам Донецка и Горловки, да и главному кафедральном собору доставалось. Был разбит купол, повреждены витражи.

- В Донецке не осталось спокойных мест, обстреливают все районы, особенно в большие православные праздники, это испытание для жителей, - говорит прихожанка Спасо-Преображенского кафедрального собора Донецка Марина. – Я собиралась на Всенощную, но заболел ребенок, хотела прийти часа в три посвятить куличи.

Обстрел со стороны ВСУ произошел в начале четвертого утра. Снаряды попали в главный собор Донецка, Крытый рынок. Точное количество пострадавших еще не известно, но есть видео, на котором запечатлена раненая в автомобиле женщина в районе автостанции «Крытый рынок». Были ранены прихожане кафедрального собора.

- У украинских вояк нет ничего святого! – в сердцах говорит дончанин Михаил.

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