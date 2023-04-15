«Делаем акцент на участии в российских проектах»: Денис Пушилин рассказал о том, что ждет СПО Республики в 2023 году

За год в развитии СПО была проделана большая работа. Фото: кадр из видео Пушилин/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин совместно с первым замруководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко принял участие в совещании по вопросу реализации программы быстрой подготовки кадров для экономики новых регионов в системе СПО. На совещании обсудили развитие среднего образования в Республике.

— В этом году делаем акцент на участии в российских проектах: чемпионат профессионального мастерства «Профессионалы», чемпионат для студентов с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», конкурсы педагогического мастерства, короткие программы переобучения, — отметил Пушилин.

За год в развитии СПО была проделана большая работа. Фото: кадр из видео Пушилин/ТГ

Врио Главы Республики добавил, что за год была проведена большая работа: учреждения СПО перешли на российские стандарты, управленческие команды прошли обучение.

— Обсудили и острый вопрос оснащения материально-технической базы учебных заведений, а также настройку системы СПО под запросы экономики, связь учреждений образования с предприятиями, перспективы создания образовательно-производственных кластеров, — отметил глава ДНР.

Сергей Кириенко отметил, что площадку для обучения кадров по коротким программам важно открывать непосредственно в Республике, также важно проводить здесь и конкурсы профмастерства.

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