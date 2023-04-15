«Верим и надеемся, что мир наступит»: Пасхальное послание митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона 15 апреля 2023

Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион. Фото: Донбасс Православный

Дорогие мои и возлюбленные во Христе!

По милости Божией, мы дожили до главного события года, и Праздников Праздник снова ярко освещает немеркнущим светом наши православные души! Снова радостным трезвоном раздаются в наших храмах самые главные и вечно живые слова:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

И хотя каждое церковное торжество приносит нам духовную радость, несравненно особую надежду на лучшее будущее дарит нам радость всех радостей – Светлое Христово Воскресение. Наверное, нет такого времени в году, как эта спасительная святая ночь, когда мы настолько близки друг ко другу, настолько близки и ко Христу, который сошел «в преисподняя земли и сокрушил еси вереи вечныя» ради того, чтобы все мы были с Ним в невечернем дне Царствия Его.

Господь своей смертью победил смерть, о чём сегодня все мы многократно свидетельствуем, тем самым становясь в один ряд с первыми благовестниками. Они, узнав о восстании их Божественного Учителя из мёртвых, всю свою жизнь на устах несли проповедь Церкви в столь кратком выражении: «Христос воскресе!»

Прошло столько лет с момента этого величайшего события, и все мы научены пасхальным апостольским словам, научены и ответу, который многоголосо звучит сегодня под нашими церковными сводами из уст богомольцев: «Воистину воскресе»! Но насколько большей является радость о Пасхе, когда ты понимаешь самую суть этого праздника, когда понимаешь, чт Господь ради нас совершил и чт изменилось, причём навсегда! А ведь для многих, кто не имеет сегодня чёткого понимания в этих вопросах, суета мирская, жизненные проблемы, нестроения и потрясения из-за продолжающейся войны, могут попросту отобрать эту радость, заслонив нагромождениями скорби образ Воскресшего Спасителя. Насколько актуальны для такого человека во время тяжких испытаний слова «Ликуй ныне и веселися, Сионе»?

«Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины» (1 Кор. 5:7-8), – эти слова апостол Павел адресовал христианам, жившим в куда более жестких и проблемных условиях, чем мы сегодня. Однако он ясно призывает их именно праздновать, причем повод для торжества назван недвусмысленно – Пасха. Какой простой и много объясняющий пример: посреди лета мы не скажем «С новым годом!», ведь слова эти никому не принесут радости; однако если сказать христианину всё тем же летом «Христос воскресе!», он также радостно ответит «Воистину воскресе!», ведь «Христос вчера, днесь и во веки той же» (Евр. 13:8). Для христианина Пасха – это не просто выходной день или повод накрыть на стол. Праздник Пасхи дарит нам надежду на вечную жизнь с Богом, и это как раз и является причиной для радости.

Как более, чем три с половиной тысячи лет назад народ иудейский перешел от власти фараоновой к власти Божией, так почти две тысячи лет назад мы перешли от власти смерти к власти Жизни. Без помощи Господа избавиться от ига фараона иудеи не смогли бы, и только чудесным образом это удалось, что и праздновали потом все поколения Израиля. Без Божественного участия не вышли бы мы из-под рабства греха, смерти и диавола, но воплотившийся Сын Божий совершил избавление Своих людей от этого проклятия, что, торжествуя и веселясь, празднуем мы не только сегодня, но и каждое воскресенье. Потому то апостол Павел и призывает: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за всё благодарите» (1 Фес. 5:16). Изводя Свой народ из Египта, Господь проявил силу, являя великие чудеса. Упраздняя же власть смерти, Господь совершил невероятное смирение: нас ради человек и нашего ради спасения воплотился от Девы Марии, «уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Флп. 2:7-8).

Воистину, нам есть, за что благодарить Господа, «призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов» (Кол. 1:12-14). И, как Пасха не принесла бы радости иудею, оставшемуся под властью фараона, так и ликование о Воскресении Христа из мёртвых не принесёт радости даже в самое благополучное время, если ты осознанно не принимаешь Господа Царём своей жизни, если Его слово для тебя – не закон, если Его Церковь – не твоя, а ты – не Её чадо и часть.

Единая, Святая, Соборная и Апостольская Церковь за всю свою непростую и многогранную историю переживала самые разные времена, большинство из которых – гонения, нестроения и войны. Однако всегда Пасха приносила необыкновенную радость, даровала новые силы для продолжения совершения спасительной миссии Церкви, а её членам – твёрдость веры, нерушимость надежды и теплоту любви. «Мир вам!», – возгласил Воскресший Спаситель, придя к Своим ученикам затворенными дверями. «Мир всем!», – возглашают во всех храмах священнослужители. И все мы, дорогие мои братья и сёстры, верим и надеемся, что мир наступит, что наш православный народ снова будет спокойно праздновать праздники и трудиться по будням, строя мирное будущее для благодарных потомков.

Да пребудет благословенный мир, дарованный Победителем смерти Христом Иисусом, Господом нашим, со всеми нами!

Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос!

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Врио Главы ДНР посетил восстановленный Свято-Никольский храм в Мариуполе

Службы в храме не прекращались даже в разгар самых ожесточенных боев (подробнее)