Школьные библиотеки Херсонской области получили книги на русском языке

Основную часть посылки составили книги на русском языке, которые почти невозможно было купить в местных магазинах во времена киевского режима. Первые издания получила библиотека школы № 3 в Геническе. По словам учителей школы, долгое время регион испытывал дефицит в методичках и пособиях для обучения. К тому же с переходом на российскую систему образования детям необходимо читать качественную литературу.

- Нам важно, чтобы наши ученики получали хороший уровень образования. Для этого им нужно давать все ресурсы. Книга - то, что нужно во все времена. Поэтому мы очень благодарны такому количеству новых учебников и пособий, - рассказывает преподаватель литературы Алла Артемьева.

Как сообщила директор генической школы № 3 Ольга Карпенко, многие общеобразовательные заведения Херсонщины испытывают дефицит в книгах.

- Процесс обучения, слава богу, продолжается. Количество учеников постоянно растет. Но когда у нас было открытие школы, мы получили мало комплектов учебников, - добавила она.

Оставшиеся книги власти региона планируют распределить также и в отдаленные сельские районы, городские и школьные библиотеки.

- Теперь мы сможем пополнять литературой на русском языке книжные фонды школьных и сельских библиотек в Херсонской области и даже детские сады, - отметил Игорь Кастюкевич, секретарь регионального отделения «Единой России», курирующий гуманитарную миссию партии в регионе. - Спасибо большое каждому, кто принял участие в этом добром деле. Гуманитарная миссия объединяет.

Сила добрых дел в нашем случае не красивая фраза, а реальные дела.

- Кроме книг воронежцы отправили медикаменты, детские вещи и многое другое, - сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».