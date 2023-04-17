Поехали на север, забыли купальники

Недавно четверо ребят из Волновахского района - активисты общественной организации «Молодая Республика» - побывали на Ямале. Они приехали в Красноселькуп знакомиться с культурой северного края. График у гостей был насыщенным: всего за два дня они объездили красивейшие места - достопримечательности района, познакомились с местной историей и пообщались с Героем России. Но главная цель их визита была в другом: молодые активисты стали участниками восьмого молодежного образовательного форума «КрасФАМ», на котором обсудили основы гражданской защиты и взаимовыручки, меры по поддержке регионального бизнеса и важность командной работы. Молодые жители ДНР пообщались с ямальскими активистами, обменялись идеями в самых разных сферах.

Развеяться у молодежи тоже была возможность. Как рассказали «КП» сами донбасские ребята, до поездки они не подозревали, что ждет их на Ямале. Они побывали в культурно-спортивном центре, где поиграли в боулинг.

- Центр гигантский - бильярд, баскетбол, боулинг, футбол. И тут нам предложили пойти в бассейн - мы, когда собирались, даже близко не подумали о том, что в поездку по Крайнему Северу с собой стоит взять плавки и купальники, - поделился один из гостей Ямала Евгений Меринов.

Сильно впечатлил ребят и местный музей. Там им в деталях рассказали о том, в каких сложных условиях приходилось выживать предкам сегодняшних ямальцев.

В заключительный день визита поводов для радости и изумления стало еще больше - гостям предложили сесть на снегоходы и отправиться по живописным местам.

По окончании поездки трудно было найти слова, чтобы описать красоту северной природы. Ребята заверили, что тур им понравился, как и то, что никто из них не перевернулся. Ведь раньше опыта общения с такой техникой у них не было. Ну а после «прогулки в ветерком» гостей накормили в чуме блюдами традиционной ямальской кухни под фольклорные песни.

В завершение визита молодые активисты приняли участие в возложении цветов к Обелиску памяти. Чувства ребят из пострадавшей от боев ДНР и понимание общей ситуации дают возможность на ином уровне оценить важность таких мероприятий.

- В тот момент, когда были закрыты все блокпосты и нельзя было просто выехать из города, а повсюду уже начались обстрелы, я была в Мариуполе. Было, конечно, страшно - не знаешь наверняка, останешься ты жив или нет, - рассказала гостья из Донбасса Камила Безлюдная.

За пару дней молодежь многое узнала о жизни народа сурового Севера и вдохновились его рвением к жизни и созиданию. Теплый прием оставил в душе массу положительных эмоций и воспоминаний. Уезжая, ребята пообещали, что обязательно навестят суровый, но прекрасный край снова.