Построят новые медцентры

Михаил Мурашко.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Михаил Мурашко в белом халате идет на фоне старых корпусов больницы, заходит в палаты. Врачи осваивают поступившее оборудование, а пациенты благодарят, потому что только теперь начали ощущать заботу о здоровье жителей. Сейчас в Запорожской и Херсонской областях оказывается первичная, специализированная, а также скорая медицинская помощь. С помощью технологий телемедицины врачи и пациенты могут в любой момент получить консультации ведущих специалистов страны. У жителей также появилась возможность лечиться в медицинских организациях других регионов России и в федеральных медцентрах. Во время рабочей поездки Михаил Мурашко осмотрел Геническую центральную районную больницу. Власти Херсонской области обсудили с министром реконструкцию и модернизацию больницы. В частности, Минздрав России поможет построить новый большой корпус. Его планируют возвести до конца года. Все виды основной диагностики и лечения будут доступны для херсонцев на месте и бесплатно.

- Сейчас происходит дооснащение медицинских организаций оборудованием, автотранспортом - машинами скорой помощи сегодня укомплектованы практически на 100%, автотранспортом для поликлинических подразделений, которые обеспечивают выезд медицинского персонала на дом, и специально закупленными автомобилями для проведения профилактических осмотров, диспансеризации населения. Все это в конечном итоге создает возможность доступа и амбулаторного оказания медпомощи, и системы маршрутизации в стационарах медучреждений, - сообщил Михаил Мурашко.

ПРИВЛЕКУТ БОЛЬШЕ КАДРОВ

Министр рассказал, что также создаются региональные центры сердечно-сосудистой помощи, которые дооснащаются оборудованием для проведения инвазивных процедур, реанимационных мероприятий.

- Нужно отметить, что сегодня все группы пациентов полностью обеспечены лекарственными препаратами на амбулаторном и стационарном этапе, - подчеркнул Михаил Мурашко.

Министр здравоохранения пообщался с пациентами и медперсоналом, рассказал о дальнейших планах интеграции системы здравоохранения регионов в российскую.

Также во время рабочего визита обсуждалось строительство нового Детского медицинского центра, который будет принимать пациентов Херсонской и Запорожской областей. Рабочая группа под руководством Михаила Мурашко определила территорию и сумму в 7 млрд рублей, которая потребуется для строительства объекта. Центр будет включать поликлинику на 260 приемов, а также стационар на 326 койко-мест.