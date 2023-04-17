Курс на восстановление промышленности

Прием документов продлится до 27 апреля.

В Херсонской области продолжается процедура регистрации кандидатов, которые хотят участвовать в предстоящих выборах депутатов от партии «Единая Россия». Свои документы предоставили уже 36 человек. Это люди разных профессий - учителя, волонтеры, участники СВО, правозащитники. Среди них - руководитель Херсонского морского порта Андрей Харитонов, коренной житель региона. В июне 2022 года опытный специалист с большим стажем работы возглавил предприятие. В короткие сроки сформировал новый коллектив, были трудоустроены 600 человек. В трудный период Харитонов не остался в стороне от проблем, выпавших на долю родной Херсонской области. При его участии построена переправа на реке Днепр под Антоновским мостом, он со своей командой помогал военным в решении их задач, лично занимался эвакуацией жителей и техники.

- Мне не безразлична судьба региона, и он должен развиваться в правильном направлении. Хочу помогать людям. Для этого у меня есть силы и возможности. Прежде всего необходимо возродить предприятия Херсонской области - это основа экономики и благосостояния людей. У нас работали около 15 крупных производств - нефте- и судоремонтные заводы, порты, аграрный сектор. Чтобы запустить их, нужен огромный труд. Но и отдача будет такая же. Если выйдем на объемы, восстановим производство и сельское хозяйство, то прибыль, которую получит Россия, будет огромная, а местное население получит работу и хорошую зарплату.

Кроме Харитонова, в предварительном голосовании примут участие глава Чаплынской администрации Александр Хлюстов и директор Приморской школы Скадовского муниципального округа Ирина Бачинская. Руководитель учебного учреждения стала финалисткой конкурса управленцев «Лидеры России. Возрождение» от Херсонской области.

- Предварительное голосование для меня - еще одна возможность поучаствовать в улучшении и в развитии своего региона. А регион наш должен меняться только к лучшему. Будем помогать людям и возрождать мирную жизнь, - отметила Ирина Бачинская.

КОНКРЕТНО

Прием документов от участников предварительного голосования продлится до 27 апреля. Голосование состоится с 22 по 28 мая. Жители Херсонской области смогут проголосовать за понравившихся кандидатов и определят, кто станет кандидатом от партии «Единая Россия» на выборах всех уровней.

Единый день голосования в России пройдет 10 сентября 2023 года. Впервые в нем будут участвовать жители четырех новых регионов. В Херсонской области будут определены около 200 депутатов регионального и муниципального уровней.