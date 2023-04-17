За продуктами в хороший магазин

Рустам Мингазов.

В Донецкой Народной Республике побывали владельцы и представители ритейлеров. Они приезжали, чтобы на месте понять, что предстоит сделать, чтобы «зайти» в новый регион и развернуть там сеть магазинов. Исполняющий обязанности Первого заместителя председателя правительства республики Рустам Мингазов рассказал «Комсомолке» о некоторых подробностях визита.

- Под эгидой Минпромторга России республику посетила делегация владельцев и представителей торговых сетей из других российских регионов. Работали они в Донбассе два дня. За это время успели ознакомиться с работой действующих торговых сетей (заехали в «Первый Республиканский», «Молоко», «Манну») и осмотреть помещения, которые были предложены для открытия их магазинов. Также гости встречались с руководством городов и районов ДНР, чтобы более подробно изучить специфику ведения бизнеса на нашей территории.

- А представители каких именно ритейлеров приезжали?

- Это были члены Союза независимых сетей России во главе с их руководителем. В Союз входят региональные ритейлеры России, которые уже успели положительно зарекомендовать себя на территории страны (крупные федеральные ритейлеры входят в другую ассоциацию - АКОРТ).

- Когда планируется открытие новых супермаркетов и в каких городах?

- Сейчас все находится на стадии проработки, сроков называть не буду. Каждая сеть по-своему видит реализацию проекта. Кто-то планирует открыться под своей вывеской, несколько сетей рассматривают вариант кооперации для реализации совместного проекта. Будем постепенно расширять сеть на все города и районы республики, но начать хотим с Донецка и Мариуполя. Именно эти города в наибольшей степени заинтересовали гостей.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

- Открытие новых магазинов, это же здорово! - считает дончанка Ирина Бурлакова. - Расширится ассортимент, также это может повлиять на снижение цены на продукты и лояльность к покупателям - будет больше различных акций, бонусов и прочего.

- Уже сейчас на полках магазинов заметно увеличение ассортимента, а если будут открываться целые сети - прекрасно. Ждем этого с нетерпением и надеемся, что вместе с увеличением ассортимента будет и снижение цен на некоторые товары, - говорит жительница Калининского района Светлана Демидова.