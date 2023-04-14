В Донецке установили мемориальный знак в честь Сергея Пускепалиса в сквере его имени

Мемориальный знак расположен в сквере напротив главного входа в драмтеатр со стороны центральной улицы Артема Фото: Иван ЖИЛЯК

Памятный знак, посвященный российскому актеру Сергею Пускепалису, открыли в названном в его честь сквере перед Донецким государственным академическим музыкально-драматическим театром имени М. М. Бровуна. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства культуры ДНР.

- В Донецке открыт памятный знак в честь российского актера Сергея Пускепалиса. Он расположен напротив главного входа в драмтеатр имени М. М. Бровуна со стороны центральной улицы Артема. Там есть сквер, названный в честь актера, там и установлен мемориальный камень, на котором памятная табличка, — рассказали в Минкультуры.

На табличке написано: «Сквер имени Сергея Пускепалиса, режиссера, заслуженного артиста Российской Федерации, истинного патриота России и большого друга Донбасса».

Сергей Пускепалис — худрук Ярославского театра драмы им. Волкова. Снялся в десятках фильмов, в том числе в картинах «Простые вещи», «Метро», «Прогулка», «Как я провел этим летом», сериалах «Шифр», «Крик совы», «Сердце Пармы» и других.

Пускепалис много раз был в Донбассе. В прошлом году приезжал с гастролями в Донецк. Погиб 20 сентября 2022 года в ДТП в Ярославской области. Микроавтобус, в котором ехал актер, врезался в грузовой автомобиль. Сергей и водитель Александр Синицын, который управлял микроавтобусом, погибли на месте. Микроавтобус купил сам актер и перевозил его в Москву, чтобы передать военным Донбасса. В этом году 15 апреля Сергею исполнилось бы 57 лет. Указом Президента РФ Владимира Путина посмертно награжден орденом Мужества.

11 ноября прошлого года сквер напротив музыкально-драматического театра назвали в честь Сергея Пускепалиса. Соответствующее решение приняла администрация столицы ДНР.

- Распоряжаюсь увековечить память Пускепалиса Сергея Витауто путем присвоения его имени скверу, расположенному перед зданием Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра им. М. М. Бровуна — сквер имени Сергея Пускепалиса, — сказано в распоряжении главы администрации Донецка Алексея Кулемзина.

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