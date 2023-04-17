Почему мы сказали им «нет»

Глава МИД России Сергей Лавров представил на заседании Совбеза РФ обновленную концепцию внешней политики России, которую президент Владимир Путин в тот же день утвердил ее своим указом.

Если свести суть концепции к самой простой формулировке, то в новом варианте говорится, что мы хорошие, но не для всех, а только для хороших. Как сказано в документе: «Отношение России к другим государствам и межгосударственным объединениям определяется характером их политики в отношении РФ: конструктивным, нейтральным или недружественным».

Почему потребовались такие изменения, ведь прежний вариант концепции был принят относительно недавно - в ноябре 2016-го? А по той причине, что за прошедшие годы слишком многое изменилось в бушующем мире международных отношений. Россия сейчас де-факто воюет против западного мира во главе с лидерами НАТО - США, Великобританией, Германией, Францией. А восточноевропейские страны стали окончательными сателлитами, которые используются «хозяевами» в этой борьбе на уровне халдеев «подай-принеси». БОльшая же часть остальных государств планеты откалывается от лагеря США и их союзников в попытках освободиться от управления из Вашингтона и обрести подлинную независимость. Все это и вызвало необходимость отразить эти реалии в новой концепции, презентованной главой МИД России.

Россия в новом документе обозначена как «самобытное государство-цивилизация, обширная евразийская и евро-тихоокеанская держава, сплотившая русский народ и другие народы, составляющие культурно-цивилизационную общность Русского мира».

- Россия не считает себя врагом Запада, не изолируется от него, не имеет по отношению к нему враждебных намерений и рассчитывает, что в дальнейшем государства, принадлежащие к западному сообществу, осознают бесперспективность своей конфронтационной политики и гегемонистских амбиций, примут во внимание сложные реалии многополярного мира и вернутся к прагматичному взаимодействию с Россией, руководствуясь принципами суверенного равенства и уважения интересов друг друга, - говорится в документе далее. - На такой основе Российская Федерация готова к диалогу и сотрудничеству.

Как следствие, Российская Федерация считает, что все отношения между странами должны строиться на основе международного права, а не правил, установленных «узкой группой государств», при выработке которых «не было обеспечено равноправное участие всех заинтересованных».

В общем и целом новая концепция не просто зафиксировала разворот внешней политики России от бесполезных попыток налаживания отношений с Западом, но и новое качество нынешней России - становление ее одним из центров многополярного мира, активная защита Русского мира - и ослабление гегемонии США.