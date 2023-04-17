Вас любят и ждут

В разных регионах страны с огромной радостью встречают участников специальной военной операции, которые едут повидаться с родными. Отпуск будут предоставлять раз в полгода на 14 дней, причем без учета времени на дорогу. И вот автобусы с любимыми мужьями, сыновьями, отцами и братьями встречают по всей стране.

ЛИПЕЦК

С огромным плакатом «С возвращением домой!» и флагами цветов российского триколора жители Липецка встретили бойцов (на фото), которые вернулись из зоны специальной военной операции в отпуск. В этот день город увидел самые крепкие объятия, самые чистые слезы радости жен и мужей, отцов и матерей, детей, братьев и сестер, которые дождались встречи.

- Тепло и радостно, что вы вернулись живыми и здоровыми. И пусть это краткосрочный отпуск, но тем не менее вы здесь, вы с нами. Мы вас любим и говорим вам огромное спасибо за то, что вы делаете, - поблагодарила глава администрации Липецка Евгения Уваркина.

Пока родные не могут друг на друга налюбоваться, школьники, пришедшие встретить бойцов, с любопытством рассматривают нашивки на кепках и шевроны. А над площадью нарастают раскатистые мужские голоса:

- Спасибо, пацаны! Спасибо!

НОВОМОСКОВСК

Трогательная встреча прошла и в Новомосковске. В краткосрочный отпуск со специальной военной операции вернулись первые мобилизованные. Жители встречали своих сыновей, братьев, мужей и женихов крепкими объятиями и слезами радости. Сами ребята говорили, что соскучились по дому и первым делом побежали в цветочный магазин, чтобы порадовать жен. В ближайших планах бойцов - две недели в кругу семьи, а затем они снова отправятся в зону СВО.

УФА

Половина первого ночи, а на Советской площади у памятника Минигали Шаймуратову собрались десятки людей. Колонна автобусов подвозит участников специальной военной операции - с этой минуты у них начинается двухнедельный отпуск. Жены, дети, матери и отцы хотят скорее обнять своих бойцов, но нужно еще немного подождать. Военные машут родным и выстраиваются в шеренги на площади. Перед ними выносят государственные флаги России и Республики Башкортостан и боевое знамя 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

- Вся республика и вся страна гордятся вашими подвигами и тем, как вы профессионально решаете сложные боевые задачи, мужественно защищаете Отечество. Вы проявляете стойкость и взаимовыручку, достойно продолжаете ратные традиции наших героических предков, храните память о ваших павших товарищах. От ваших командиров мы получаем только самые хорошие отзывы. От имени всего Башкортостана сердечно благодарю вас за отвагу, смелость и решительность в бою, - приветствовал военнослужащих заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Ирек Сагитов.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, уже лично знающий многих мобилизованных после поездок в места боевого слаживания, горячо приветствовал каждого вернувшегося домой.

- Ребята, главное, хорошо сейчас отдохните, проведите это время с близкими. Со своей стороны мы окажем всю необходимую поддержку, - поддержал приехавших в отпуск глава администрации города.